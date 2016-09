Opposition éliminée en Russie : Poutine président à vie ?

Pas de surprise aux élections législatives russes ce weekend : le parti du président Vladimir Poutine réalise plus de 54% des suffrages. Avec un système électoral pour moitié à la proportionnelle et pour moitié majoritaire, l'homme au pouvoir depuis 16 ans (directement ou indirectement) accentue sa mainmise sur la Douma de manière jamais vue. Pourtant moins de 50% des Russes se sont rendus aux urnes, un chiffre en baisse de 20%. La Russie vit-elle une apathie politique ? L'opposition est-elle encore possible face à Vladimir Poutine ?

Pour en débattre, Cyrille Bret, maître de conférence à Sciences Po, Bruno Tertrais, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et Anna Colin Lebedev, sociologue spécialiste de la Russie post-soviétique.