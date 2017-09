Le mot de la semaine : Reengineering

R - comme Reengineering. Cette approche en vogue dans les années 90 a été théorisée par Michael Hammer et James Champy comme une remise en cause radicale des processus opérationnels en vue d'améliorer les mesures de performances telles que les coûts, le service et la rapidité. Un terme qui implique de manière plus générale le principe d'une refonte totale - et qui fait son retour dans l'actualité grâce à la transformation digitale des organisations.

