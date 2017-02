Trophées 2017 de la Transformation Numérique : le digital au service des entreprises

Les Trophées de la Transformation Numérique ont pour but de récompenser les sociétés qui ont su se réinventer et transformer leur organisation grâce au digital. Comme l'explique Jean Kaminski, éditeur de Solutions Numériques et créateur des Trophées : « l'enjeu principal de l'économie est cette économie « réelle », représentée par les entreprises installées, qui affrontent le défi de l' «ubérisation » et doivent innover pour croître, parfois survivre, et maintenir les emplois. » Une vision justifiée par la remise du « Grand Prix » au Groupe la Poste, premier employeur français, pour la création de nouveaux services d'aide à ses 240.000 postiers.

19 entreprises et organisations récompensées

Hors entreprises, Le Centre de Monuments Nationaux se voit récompensé du 1er prix dans la catégorie « Expérience Client » grâce à la mise en place d'un système de tourisme augmenté. Nantes Métropole Habitat reçoit le « Prix de l'Innovation » pour ses innovations dans le secteur de l'habitat intelligent et écologique. Autre société primée, la SNCF, qui reçoit le « Prix de l'Innovation » pour son utilisation des big data dans la gestion de sa relation Clients, tout comme la Française des Jeux FDJ, qui a massivement investit dans une transformation digitale de son activité. Et pour cause, selon Jean Kaminski :

« La transformation numérique est un levier pour développer les entreprises. Elle change leur « business model » et leur permet de s'adapter aux nouvelles exigences des consommateurs, à résister aux nouveaux entrants basés sur le digital, souvent d'ailleurs en collaborant avec ces derniers ».

Le Palmarès complet des Trophées 2017 de la Transformation Numérique

Grand Prix : Groupe La Poste

Prix de l'Innovation : Française des Jeux, Groupe SEB, Nantes Métropole Habitat et SNCF

1er Prix IT : Bordeaux Métropole

2e Prix IT ex-aequo : Essec

2e Prix IT ex-aequo : Kubota

Prix IT-Sécurité : Orpea

Prix Commerce : Gourming

1er Prix Expérience Client : Centre de Monuments Nationaux

2e Prix Expérience Client : Allianz

1er Prix RH : BPCE

2e Prix RH ex-aequo : Fédération Française de Gymnastique

2e Prix RH ex-aequo : Mazars

1er Prix Finances : Ingenico

2e Prix Finances : Groupe Actual