ORLM : iPhone 7, Galaxy S7, Mate 9,... quel avenir pour l’appareil photo traditionnel ?

Quel avenir pour l'appareil photo ? La question se pose à l'heure où les constructeurs de smartphones rivalisent pour intégrer des capteurs et optique photo de plus en plus évolués. C'est le cas d'Apple avec son iPhone 7, Samsung avec son Galaxy S7 ou encore Huawei avec l'étonnant Mate 9 développé en collaboration avec Leica. Alors que reste-t-ils aux grands acteurs de la photo? Au delà, quel est le meilleur photophone du marché ?