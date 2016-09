Clinton-Trump : débat le plus regardé de l'histoire des Etats-Unis, vraiment ?

Le premier débat télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump a rassemblé une audience de 84 millions d'Américains selon les premières estimations de l'institut Nielsen. Ce chiffre est un record pour un débat dans le cadre de l'élection présidentielle américaine. De nombreux médias ont d'ailleurs insisté sur ce chiffre impressionnant sans rappeler que les récentes projections de l'institut Nielsen évoquaient un chiffre de 100 millions de personnes devant leur TV pour suivre le débat.

Les échanges entre le candidat républicain et la candidate démocrate n'avaient jamais autant attiré de téléspectateurs pour un débat politique depuis 1980 et le duel entre Jimmy Carter et Ronald Reagan qui avait rassemblé près de 81 millions personnes devant leur poste (voir la vidéo ci-dessous). Associated Press précisait d'ailleurs que "aucun débat depuis n'avait rassemblé plus de 70 millions de téléspectateurs." En revanche, au moment du débat de 1980, la population américaine comptait 226 millions d'habitants contre 324 millions selon les chiffres du Bureau du recensement américain.

Un record à relativiser

Si en valeur absolue, le chiffre d'audience pour Clinton/Trump représente un record, il reste à relativiser sachant que 2,5 millions de vues simultanées ont été recensées sur la plateforme Youtube et que la population américaine était beaucoup moins nombreuse dans les années 80. Si on rapporte les chiffres d'audience au nombre d'habitants, il apparaît que le débat de lundi soir organisé à l'université de Hofstra est loin d'être un record.

D'après les données compilées par le groupe de lobbying bipartisan Mehlman Castagnetti à partir des données Nielsen, le précédent record date de 1960 pour le débat entre John Kennedy et Richard Nixon qui avait capté l'attention de 66 millions de téléspectateurs, soit près de 37% de la population américaine. A titre de la comparaison, le duel de lundi dernier a rassemblé 26% de la population. Le duel de 1980 avait bien constitué un pic dans une approche en valeur relative, avec 35% de la population devant le poste. Enfin, le match entre Clinton et Trump a néanmoins regroupé une part non-négligeable de la population au regard des scores des 20 dernières années.

Un suivi plus fragmenté

Les mesures d'audience sont évidemment difficiles à réaliser en raison de la multiplication des supports et des lieux. Les personnes qui ont regardé le débat dans les bars, restaurants, et les bureaux n'ont pas été comptées. Sur les réseaux de diffusion classique, 13 chaînes de télévision américaine, dont six du réseau câblé ont été prises en compte pour mesurer l'audience par Nielsen. Le correspondant médias de la radio publique américaine NPR David Folkenflik expliquait que "même si on continue de regarder le débat ensemble, on le fait de manière plus fragmentée en raison des multiples chaînes de télévision, des multiples médias en ligne, ce qui représente plusieurs manières de consommer". Enfin, le pic de lundi soir est également à relativiser en raison des records d'audiences détenus par la diffusion de la finale du Super Bowl qui a rassemblé près de 112 millions de téléspectateurs en février dernier.