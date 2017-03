King Kong écrase le box office nord-américain

"Kong: Skull Island", nouveau film sur l'immense singe surpuissant avec toujours un petit faible pour les jolies blondes en détresse, a pris la tête du box-office nord-américain pour sa sortie, selon les chiffres temporaires de la société Exhibitor Relations dimanche. Ce lointain descendant de l'original "King Kong" de 1933, avec Samuel L. Jackson, Tom Hiddleton, Brie Larson et un John Goodman svelte, emmène une brochette d'explorateurs sur une île mystérieuse et quasi inaccessible, où règne bien entendu le roi des singes.

Les choses tournent rapidement au vinaigre, sans compter que l'île recèle bien d'autres créatures monstrueuses. Un blockbuster qui a rapporté 61 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation.

Wolverine griffe toujours

"Logan", dans lequel Hugh Jackman endosse une dernière fois les habits de Wolverine pour prendre soin d'une petite fille toute aussi griffue que lui (Dafne Keen), est deuxième avec 37,8 millions de dollars de recettes (152,7 millions en deux semaines). Le film d'horreur "Get Out", qui raconte la rencontre entre un jeune Noir (Daniel Kaluuya) et la famille de sa petite amie blanche (Allison Williams), tombe à la troisième place avec 21 millions de dollars de recettes (111 millions en trois semaines).

"The Shack", drame de Stuart Hazeldine, avec Sam Worthington et Octavia Spencer, est quatrième et prend 10 millions de dollars (32,3 millions en deux semaines). Il raconte l'histoire d'un homme en deuil qui reçoit une invitation mystérieuse à se rendre dans une cabane perdue dans la forêt. Les figurines masquées du film "Lego Batman, le film" arrivent juste derrière, avec 7,8 millions de dollars de rentrées et un total de 159 millions en cinq semaines.