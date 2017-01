Le cinéma français s'est effondré à l'international en 2016

Dégringolade. Après une excellente année 2015, le cinéma français a connu une baisse de près de près 70% pour ses entrées à l'international en 2016, a indiqué dans un communiqué Unifrance, l'organisme chargé de la promotion du cinéma français à l'étranger. Le cinéma français "connaît son niveau le plus faible depuis plus de 10 ans", précise Unifrance, alors que les entrées sont tombées sous le seuil des 50 millions d'entrées pour la première fois depuis une décennie.

En 2015, 111,4 millions de spectateurs à l'étranger s'étaient rendus en salle pour regarder un film français. Un succès tiré notamment par le blockbuster "Taken 3" (44 millions d'entrées). Le cinéma français avait alors réalisé sa troisième meilleure année à l'étranger depuis plus de 20 ans.

Absence de films à succès en 2016

L'année dernière, le fort repli s'explique par l'absence de locomotives. Seuls deux films "majoritairement français" dépassent le seuil du million de spectateurs : "Le Petit Prince" et le thriller en anglais "Oppression", contre 9 en 2015. Après plus de 15 millions d'entrées en 2015, l'adaptation du livre d'Alexandre Dumas en a encore engrangé encore 3,1 millions l'année dernière. Il est suivi par "Oppression" (1,8 million) et "Le Goût des merveilles" avec Virginie Efira (0,9 million).

Par zone géographique, malgré une chute de 39% par rapport à 2015, l'Europe occidentale redevient la première zone d'exportation en 2016, avec 16,9 millions d'entrées. Elle avait été dépassée en 2015 par l'Asie. L'Amérique du Nord, avec 6,3 millions d'entrées, repasse en deuxième position. L'Asie dégringole quant à elle à la cinquième place (moins de 3 millions d'entrées). En Chine particulièrement, les entrées des films français chutent de plus de 93% "malgré un nombre de sorties identique", souligne Unifrance.

(Avec AFP)