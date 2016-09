Télécoms : le nombre d’abonnés à la fibre va crescendo

Le très haut débit continue de séduire les Français. Les abonnements à la fibre optique jusqu'au domicile (FttH) ont poursuivi leur forte hausse en France au premier semestre, s'établissant à 1,76 million au 30 juin, soit une hausse de 52% sur un an, selon les chiffres diffusés par l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep). L'Arcep, dans son observatoire des marchés des communications électroniques, souligne une nouvelle accélération des abonnements au FttH, qui offre un débit supérieur ou égal à 100 mégabits par seconde (Mbit/s), 322.000 clients ayant fait le choix de la fibre au premier semestre.

Cette accélération suit celle des logements éligibles puisqu'au 30 juin, 6,52 millions d'entre eux disposaient d'un raccordement en FttH, une augmentation de 38% sur un an. Entre avril et juin, 548.000 nouveaux logements ont été raccordés à la fibre, en progression de 9% par rapport au premier trimestre. C'est cependant moins cependant que lors du dernier trimestre de 2015, qui avait vu 583.000 nouveaux logements raccordés.

Baisse des abonnements ADSL

Sur le total, 3,78 millions de prises FttH sont situées en zones très denses, quand 2,74 millions concernent les zones moins denses. Les réseaux d'initiative publique, qui se font sous la houlette des collectivités locales, se rapprochent pour leur part du million de prises installées, à 919.000 unités.

Plus largement, les abonnements très haut débit, proposant un débit supérieur ou égal à 30 Mbit/s, ont progressé de 1,2 million sur un an pour atteindre un total de 4,77 millions d'abonnés, sur un total de 15,1 millions de logements éligibles, en hausse de 8,6% sur un an. A l'inverse, et en particulier du fait des migrations vers le très haut débit, le nombre d'abonnements haut débit est en baisse de 250.000 sur un an, pour s'établir à 22,5 millions de logements, ce qui représente encore 82% des connexions en haut ou très haut débit en France.

(avec AFP)