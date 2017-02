Les Français pessimistes sur l'avenir des remboursements des soins par la Sécu

Cela reste un sujet majeur d'inquiétude pour les Français quand ils pensent à l'avenir, au même titre que le financement de la retraite. Selon un sondage Harris interactive* pour la Mutualité française publié le 20 février, 68% des personnes interrogées pensent que les soins seront moins bien remboursés par la Sécurité sociale à l'avenir. Les Français restent tout de même majoritairement satisfaits de leur système de santé, considérant qu'il fonctionne bien à 61%.

Parmi huit sujets proposés par l'étude, les deux plus importants dans le cadre de la campagne présidentielle sont, selon les sondés: le financement de la protection sociale pour 48% et l'accès aux soins pour tous (47%), loin devant la prise en charge des personnes dépendantes (26%). Parmi les derniers cités figurent l'utilisation des nouvelles technologies dans le système de santé (10%) et l'évolution des carrières et des parcours professionnels (12%).

Un sujet au cœur de la campagne présidentielle

Si l'avenir de la Sécurité sociale est remis en cause, c'est à cause de son déficit, pour 3 Français sur 4. Pour réduire ce déficit, 73% se disent contre ou jugent secondaire la mise en œuvre d'un "plafonnement de la somme totale de remboursements qu'une personne peut recevoir par an", parmi neuf propositions (augmentation de la CSG, TVA...). Ils sont 80% à se dire contre l'augmentation des cotisations sociales des salariés.

En revanche, 89% des personnes interrogées retiennent comme "prioritaire ou importante" une meilleure organisation du système de santé (coopérations entre professionnels de santé, médecine de ville et hôpitaux...). Un résultat à quasi égalité (88%) avec la mise en place de plus de contrôles contre les fraudes et les abus.

Cette étude a été divulguée à l'occasion d'un grand oral qui aura vu cinq des candidats à la présidentielle présenter leurs propositions en matière de santé auprès de la Mutualité Française le 21 février. Le candidat du parti Les Républicains François Fillon en a d'ailleurs profité pour confirmer son revirement sur la question. François Fillon a effacé sa proposition d'un "gros risque" santé pris en charge par la sécurité sociale tandis que le "petit risque" serait pour sa part couvert par les mutuelles. A la place, il propose un meilleur remboursement de ceertains soins par la Sécu : l'intégralité du coût des lunettes pour les enfants, des prothèses dentaires ou encore des audio-prothèses. Benoît Hamon propose également "d'augmenter la part de remboursement de la Sécurité sociale" pour ces différents soins

*Le sondage a été réalisé en ligne du 30 janvier au 7 février auprès d'un échantillon représentatif de 2.000 personnes, selon la méthode des quotas.

(avec AFP)