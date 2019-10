Brexit : une nouvelle saison prévue pour janvier !

La saison 3 de la série Brexit vient de se terminer.

Et le dernier épisode ouvre la voie à la production d'une saison 4.

Les différents acteurs se sont engagés pour une nouvelle saison.

Prévue pour janvier 2020.

FIN DE SAISON

Mieux que Lost ou Breaking Bad...

La série Brexit a encore réservé son lot de surprises.

Boris Johnson a perdu son pari. Il n'y aura pas de Brexit le 31 octobre.

Certes, les députés britanniques ont approuvé, sur le principe, l'accord de Brexit de Boris Johnson, mais ils ont rejeté le calendrier à marche forcée qu'il voulait leur imposer.

L'Union européenne a également donné son feu vert à une prolongation jusqu'au 31 janvier, mais n'exclut pas un accord plus tôt si le texte conclu avec Johnson est ratifié d'ici là.

AVEC QUELS ACTEURS ?

Comme dans toute série, en attendant le lancement de la prochaine saison, les rumeurs sur les acteurs qui resteront et ceux qui partiront vont bon train. On devrait retrouver, du côté de l'Union Européenne, Donald Tusk et Michel Barnier, qui sont là depuis le début de la série.

On ne sait pas, en revanche, si Boris Johnson, la star de la saison 3, sera toujours là en janvier.

Il faut dire qu'au début de la saison, Johnson disait qu'il préfèrerait « être mort dans un fossé » que de voir un nouveau report du Brexit.

Barré par le parlement, il souhaite lancer des élections anticipées.

Il a annoncé le dépôt imminent d'un projet de loi en vue d'élections anticipées à la date du 12 décembre. Afin d'obtenir une majorité. Mais résisterait-il à un nouvel échec ?

Un suspense à faire pâlir les meilleurs scénaristes sur Netflix.

LA FIN (ENFIN PAS VRAIMENT) DES RÉGIMES SPÉCIAUX

Cette fois-ci, il ira...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct