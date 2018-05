CRISE ITALIENNE : LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS

L' Italie s'enfonce dans la crise. Des élections anticipées pourraient être organisées dès le mois de Juillet. Les marchés ont réagi violemment. Quels sont les premiers enseignements que l'on peut tirer de la crise en Italie ?

COMME DANS LES LIVRES

Le premier enseignement c'est que tout se passe comme dans les livres. On a depuis quelques jours les réactions qu'on doit avoir sur les marchés dans ce type de crise. Les taux d'emprunt de l'Italie flambent. Les actions Italiennes et en particulier les actions des banques chutent. La crise affecte toute l'Europe avec une baisse généralisée des indices, une pression sur les valeurs bancaires de la zone, comme en France par exemple, et une baisse de l'euro. Et le plus frappant, c'est que pour une fois, on a vraiment toutes les valeurs refuges qui profitent de cette vague d'inquiétude, les emprunts d'état Allemands dont les taux ont lourdement chuté, le yen, le franc suisse. Seul l'or, valeur refuge classique, n'a pas rebondi.

DES MARCHES TROP COMPLAISANTS

Est-ce que les marchés avaient anticipé une crise comme celle-ci ?

Non. Et c'est le deuxième enseignement majeur de cette crise. Les marchés étaient depuis quelques mois très optimistes, peut être trop. Certes une crise comme celle-ci n'est jamais prévisible mais on avait des primes de risque réduites à leur strict minimum. Les taux Italiens par exemple, du fait principalement des achats de la banque Centrale mais également du fait des achats massifs par des investisseurs institutionnels étaient à des niveaux étonnamment bas par rapport à la situation d'endettement de l'Italie. Et c'était le cas aussi pour d'autres pays d'Europe du Sud. La volatilité était retombée aussi à des niveaux très faibles. En période d'optimisme, les marchés ont tendance depuis quelques années à ignorer les probabilités de crise.

ET MAINTENANT ?

