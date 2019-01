John Bogle, mort du révolutionnaire de la gestion indicielle

John dit « Jack » Bogle était moins connu que Warren Buffet, l'un de ses amis, mais exerçait comme lui la même fascination dans la communauté des investisseurs individuels, à tel point qu'il était devenu une légende vivante. Malgré une santé fragile, - il avait subi une transplantation cardiaque -, le fondateur du groupe de gestion d'actifs Vanguard qu'il avait dirigé jusqu'à 1996 est décédé à l'âge de 89 ans en Pennsylvanie. « Jack Bogle a laissé son empreinte non seulement sur l'industrie d'investissement toute entière mais encore sur la vie des personnes épargnant pour leur avenir et celui de leurs enfants », a commenté Tim Buckley, le PDG de Vanguard, dans le communiqué.

En effet, Jack Bogle a révolutionné l'approche de l'investissement en Bourse en considérant qu'il était très difficile de battre le marché, ce que de très rares gestionnaires parvenaient à faire sur le long terme. En conséquence, il était préférable par exemple d'investir dans un indice de référence d'un marché, par exemple le S&P 500 (les 500 plus grosses capitalisations du marché américain), plutôt que dans un panier de titres choisis selon une approche de "stock picking".

5.100 milliards de dollars d'actifs

Il avait lancé son premier fonds indiciel à gestion passive en 1976, en créant sa propre société de gestion, Vanguard, qui aujourd'hui gère 5.100 milliards de dollars d'actifs. Surtout Jack Bogle a basé toute sa stratégie "passive" sur la baisse des frais de gestion - aux Etats-Unis la moyenne des fonds de Vanguard tourne autour de 0,12% - contrairement à la gestion active qui facture des frais bien plus élevés.

Dans l'histoire de l'investissement, il est considéré comme le père des fonds indiciels, qui s'est encore développé ces dernières années à travers la création des ETF's ou des trackers, et a contribué à démocratiser davantage l'accès à la Bourse à des millions d'investisseurs individuels à travers le monde. En 2010, le magazine Forbes le qualifiait de personne "ayant fait plus de bien pour les investisseurs que n'importe quel autre financier du siècle passé". En 2004, le magazine Time l'avait désigné comme l'une des 100 personnalités les plus puissantes et les plus influentes du monde.

Approche "marxiste"

L'approche de Bogle a été fortement critiquée par les tenants de la gestion active, certains y voyant même une approche « marxiste » en matière d'investissements qui pourrait à terme détruire le capitalisme, toutes les actions étant détenues par un nombre réduit d'acteurs.

Le débat est légitime, Vanguard faisant partie d'un oligopole de trois acteurs qui domine le gestion indicielle avec une part de marché supérieure à 80% : iShares (BlackRock), Vanguard et SSGA (State Street Global Advisors). Vanguard compte d'ailleurs parmi les principaux acteurs qui contrôlent le CAC 40. En outre, la gestion indicielle voit ses encours augmenter régulièrement (voir graphique), et pourrait même dépasser la gestion active :

[Cliquez sur le graphique pour accéder au graphique et à l'article correspondant sur Bloomberg.com]

Jack Bogle avait exposé sa philosophie dans un ouvrage devenu un bestseller : « Le petit livre pour investir avec bon sens » (éd. Vador)