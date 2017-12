L'Allemagne toujours sans gouvernement

Nous ne sommes ni en Belgique, ni en Espagne, nous sommes en Allemagne, le pays du consensus. Et pourtant l'Allemagne n'a toujours pas de gouvernement. Les négociations entre Merkel et le SPD de Martin Schulz continuent mais n'ont pas encore abouti.

L'EUROPE AU CŒUR DES NÉGOCIATIONS ALLEMANDES

On accuse souvent l'Allemagne de ne penser qu'à l'Allemagne et à ses propres intérêts. Et pourtant c'est autour du thème de l'Europe que les partis allemands qui tentent de former une coalition s'affrontent. Schulz demande des garanties sur plus d'Europe, beaucoup plus d'Europe, pour parvenir aux "États-Unis d'Europe". Les alliés du CDU de Merkel parlent de rêves et d'utopies et appellent Schulz à revenir à la raison.

UNE ALLIANCE QUE TOUT LE MONDE CRAINT

Le SPD de Schulz n'est en fait pas convaincu de l'intérêt de cette grande coalition. Les années de la coalition précédente l'ont laminé. Les conservateurs alliés de Merkel craignent un virage pro-européen trop massif qui les détournerait de leur base. Merkel et Schulz se voient mercredi pour tenter néanmoins de parvenir à un accord. Pas simple tout ça.

LES GÉANTS DU NUMÉRIQUE BOUGENT

Tencent, le géant chinois, va s'allier à Spotify. Et Apple envisage de racheter Shazam. Rien ne peut leur résister. Ils sont incontournables.

UNE EXPLICATION À LA HAUSSE DU BITCOIN

Alors que le bitcoin s'apprête à faire son entrée sur les marchés à terme de Chicago, le patron de la plus grosse plateforme de bitcoin au Japon (80% de part de marché) indique que la plupart des acheteurs ont entre 20 et 50 ans, viennent des grandes villes mais surtout pratiquent massivement l'effet de levier. Coinbase, la plateforme de trading de bitcoin la plus utilisée a été l'application gratuite la plus téléchargée sur Apple ce week-end (Financial Times).

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct