La bulle du bitcoin

Les bulles financières se forment toujours de la même façon.

Et elles éclatent toujours de la même façon.

Et à chaque fois, c'est la même histoire, une fable que certains confondent avec la réalité.

L'AVENIR DES MONNAIES VIRTUELLES

est en jeu. Elles viennent de subir un krach massif.

Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus populaire, a perdu 80% de sa valeur.

Il valait près de 20.000$.

Il a chuté hier de 12% à 3700$ avant de rebondir.

Les raisons ? Des dissensions au sein de la communauté des monnaies virtuelles, des craintes sur l'environnement réglementaire et des doutes sur le fait que ces monnaies puissent devenir un jour un moyen d'échange sécurisé.

AU DELÀ DU BITCOIN

Ce qui est fascinant c'est la formation des bulles.

L'enthousiasme.

Puis l'hystérie collective.

Puis le krach.

L'effondrement des monnaies virtuelles en est une illustration parfaite, un cas d'école.

Mais cela ne signifie pas que les monnaies virtuelles n'ont pas d'avenir.

Nous le saurons dans les mois qui viennent.

THERESA MAY EN CAMPAGNE

C'est parti.

Theresa May part sur le terrain.

Elle va devoir convaincre les Britanniques du bien fondé de son plan Brexit.

Et surtout convaincre le Parlement.

A Londres, les bookmakers parient sur une approbation du Brexit par le Parlement.

Mais ils pariaient aussi sur un échec du Brexit à la veille du referendum...

A NOTER

Toujours chez les bookmakers, la probabilité d'un second referendum sur le Brexit est remontée à 41%.

2 fois plus qu'en Juillet...

LE MALAISE

On sent un malaise monter.

Quelles que soient les fautes que Ghosn a commises, la façon dont il est traité commence à inquiéter.

Un malaise perceptible chez les investisseurs étrangers au Japon et les dirigeants étrangers au Japon.

Le patron de Nissan, qui était...

