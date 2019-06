Assiste t'on au déclin de la globalisation ?

Le ralentissement du commerce mondial semble le prouver.

Et hier un rapport des Nations Unis met un lumière l'accélération d'un autre phénomène: la chute des investissements directs dans le monde.

POUR LA TROISIEME ANNÈE CONSECUTIVE

les investissements directs mondiaux sont en baisse.

En chute même.

13% de baisse en 2018.

En cause, le protectionnisme.

La multiplication des barrières commerciales ou réglementaires.

Les investissements directs Chinois dans le monde subissent de plein fouet l'atmosphère de défiance générale vis à vis de la Chine.

Le nombre de mesures restrictives à l'investissement étranger dans le monde a atteint un record absolu.

LA FIN D'UN CYCLE?

Oui.

C'est certain.

Le monde se replie.

La globalisation existe.

Et elle ne disparaîtra évidemment pas.

Mais elle régresse.

Un autre chiffre: 153 milliards de $ de fusions et acquisitions ont été bloquées pour des raisons réglementaires, le double de 2017.

Une autre illustration de la mutation profonde de l'économie.

LA DIVINE SURPRISE

On peut, enfin, se réjouir, un peu.

Le nombre de créations d'emplois en France progresse.

Significativement.

93,000 emplois au premier trimestre.

Après 70,000 emplois le trimestre précédent.

Mais...nous avons toujours un des taux de chômage les plus élevés des pays développés.

DEMANDEZ LE PROGRAMME...SUITE

Edouard Philippe lance son chantier de réformes.

l'Acte 2 du quinquennat.

Priorité à l'environnement...bien sûr, après les résultats des écologistes aux Européennes.

Priorité à la justice sociale avec la réforme de l'assurance chômage et les malus pour les contrats courts.

Priorité à la baisse des impôts de la classe moyenne "inférieure".

Vote de confiance: 363 voix pour, 163 contre.

LA CIBLE

Qui va payer ?

Les "zézés".

Encore et toujours les classes moyennes sups.

Ils ne sont pas concernés par la baisse des...

