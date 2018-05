Le retour des introductions en Bourse

La hausse de la Bourse de Paris suscite des vocations. Le CAC est à son plus haut niveau de l'année et à son plus haut niveau depuis 10 ans. Il a balayé la crise. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour la Bourse de Paris. L'autre bonne nouvelle c'est le retour spectaculaire des introductions en Bourse.

UN AFFLUX D'INTRODUCTIONS EN BOURSE?

En un mois, on est déjà à 8 introductions en Bourse et on prévoit plus de 20 introductions avant l'été alors que pour toute l'année 2017 on avait à peine dépassé la douzaine d'opérations. Pour l'instant plutôt des introductions de valeurs moyennes. Dans des secteurs aussi différents que la santé, l'e-commerce ou encore l'édition de logiciels. Mais des opérations sur des plus grosses valeurs sont en préparation

POURQUOI CET ENGOUEMENT?

Qu'est ce qui explique cet afflux d'introductions en Bourse ? Plusieurs facteurs. Tout d'abord le marché. Avec la hausse actuelle des indices, le contexte est évidemment favorable. D'autre part, cela fait plusieurs années que les indices de valeurs moyennes surperforment largement le CAC 40 et les fonds spécialisés ont donc collecté massivement de l'argent, de l'argent disponible pour des investissements dans de nouvelles aventures. Et enfin, le contexte économique qui est plus favorable aux ETI et aux entreprises.

Après plusieurs années où les sorties de Bourse du fait d'opérations de rachats étaient supérieures aux introductions en Bourse, la cote de Paris connaît un vrai renouveau.

LES PARTICULIERS ET LES INTRODUCTIONS EN BOURSE

Est-ce que ces opérations attirent aussi des particuliers ? Elles sont principalement souscrites par des investisseurs professionnels, et en particulier des fonds spécialisés en valeurs moyennes, mais les investisseurs particuliers y ont accès et peuvent s'intéresser à ces nouvelles opérations. Il faut cependant être vigilant. Même si en principe...

