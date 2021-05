Les prix bondissent aux États-Unis, l'inflation bat un record de 13 ans, Wall Street ouvre dans le rouge

(Crédits : Rick Wilking)

Les prix à la consommation ont bondi sur un an en avril aux Etats-Unis, au rythme le plus élevé depuis treize ans (2008), tirés par la hausse des prix des biens et des services à cause des difficultés mondiales d'approvisionnement. Le rythme de l'inflation sur douze mois est le plus élevé depuis 2008, prenant de court tous les analystes. Et si l'on prend l'inflation dite sous-jacente (hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation), c'est même la plus forte hausse depuis avril 1982.