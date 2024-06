Climat : avant la COP29, des négociations tendues sur l’aide aux pays pauvres

Qui doit payer pour aider les pays les plus vulnérables au changement climatique et... surtout combien ? C'est la question délicate posée par la conférence climatique onusienne, qui se tient en ce moment à Bonn, en Allemagne (du 3 au 13 juin 2024). Étape traditionnelle dans les négociations climatiques entre Etats du monde entier, ces pré-négociations précèdent celles des fameuses COP annuelles, ce qui leur confère un poids stratégique important.

Le sujet ne date pas d'aujourd'hui : cela fait déjà plusieurs décennies que les pays en voie de développement réclament une contribution financière significative pour les aider à faire face aux conséquences du changement climatique, et ainsi opérer leur transition. Une question de solidarité internationale, mais surtout de responsabilité, car ces Etats, pauvres et endettés pour la plupart, ne sont pas les initiateurs de la dégradation du climat. À la différence des pays riches et industrialisés, situés en grande partie dans le bloc occidental.

Après des années de négociation, cette revendication a trouvé un écho en 2009, lors de la COP15, qui a acté une aide de 100 milliards d'euros par an versée par les pays développés. Et ce, à partir de l'année 2020. Mais ce n'est qu'à partir de 2022 que ces derniers sont parvenus à débloquer la totalité de la somme en question (116 milliards d'euros par an environ), selon un rapport récent de l'OCDE. Les deux précédentes années, le montant annuel était, en effet, inférieur à l'objectif. Un retard certes, mais un signal politique et diplomatique positif pour aller plus loin en la matière.

Une aide financière beaucoup plus conséquente en négociation

« C'est l'un des enjeux centraux des négociations à Bonn, et donc de la COP29 en novembre : que cette enveloppe de 100 milliards par an, qui était en fait un objectif de base, grossisse considérablement. Car les besoins financiers pour aider les pays en voie de développement à s'adapter au changement climatique sont colossaux », explique Lola Vallejo, conseillère spéciale sur le climat de l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI).

Selon un récent rapport d'experts de haut niveau en finance durable, les besoins en la matière sont en effet évalués à 2.400 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour les pays en développement (hors Chine).

Quel montant ?

Raison pour laquelle une nouvelle enveloppe annuelle beaucoup plus abondante - baptisée en langage onusien « nouvel objectif collectif quantifié (NCQG) » - est censée être définie à la COP29 de Bakou, et devrait voir le jour en 2025. Mais d'après la cadre de l'Iddri, qui est présente à Bonn, « pour le moment, c'est un sujet qui suscite des tensions entre les Etats. Ceci, pour plusieurs raisons », avance-t-elle.

La première est assez évidente : quel montant définir ? L'Inde a par exemple poussé le chiffre de 1.000 milliards de dollars par an, ce qui s'approche des montants définis par les experts. Plus loin dans le temps, l'Afrique avait en 2021 poussé la somme de 1.300 milliards de dollars. Une proposition soutenue, à l'époque, par la Chine.

« Les 1000 milliards proposés par l'Inde est en effet un chiffre qui circule dans les négociations à Bonn. Mais vu que les effets néfastes du dérèglement du climat s'accentuent, cela risque de ne pas être suffisant. D'ici la COP29, le chiffrage risque donc encore de bouger », commente Gaia Febvre, responsable des politiques internationales chez l'ONG Réseau action climat (RAC).

Mais selon l'experte de l'IDDRI, un autre point d'achoppement subsiste : « La plupart des pays en développement veulent que cette nouvelle aide soit abondée majoritairement en argent public, notamment en don. Souvent fortement endettés, ces Etats n'ont pas la capacité de rembourser des prêts importants, et avec des taux aussi élevés. » C'est d'ailleurs un des reproches fait à l'enveloppe initiale des 100 milliards au sein de laquelle est inclus différents types de financements, dont une majorité de prêts.

Élargir la base des contributeurs, autre sujet de crispation

L'autre point de tension est la question de la liste des contributeurs. Le bloc des pays développés plaide en effet pour élargir la base des États financeurs, en incluant notamment la Chine. Une idée qu'elle refuse, car elle se considère toujours comme faisant partie des pays en voie de développement, selon la classification initiale de l'ONU. Ce, alors que la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale et première émettrice de gaz à effet de serre dans le monde, devant les Etats-Unis.

« Les négociateurs du bloc occidental veulent également que les pays du Golfe contribuent au nouvel objectif collectif quantifié, mais les pays en voie de développement ne sont, pour l'instant, pas favorables », précise à ce propos Lola Vallejo.

Par ailleurs, les pays développés veulent faire un point sur qui a versé quoi jusqu'à ce jour. Car certains Etats n'ont pas rempli l'objectif de contribution annoncé, et d'autres l'ont dépassé, notamment les Etats de l'Union européenne. Autre volonté du groupe des pays riches : que soit définie de manière plus précise la liste des pays bénéficiaires de cette aide climat.

L'idée est de s'assurer qu'elle aille aux pays les plus nécessiteux, c'est-à-dire les plus pauvres et les plus impactés par les effets négatifs du changement climatique. On compte parmi eux de nombreux pays d'Afrique, comme la Somalie ou le Soudan, victimes de sécheresses plus fréquentes et plus intenses.

Dans la même veine, « il y a une volonté des négociateurs de clarifier à quel type d'action est dédiée cette aide », ajoute Lola Vallejo : atténuer les conséquences climatiques, adapter, voire gérer les pertes et dommages (même si un fond dédié à cette verticale est censé être opérationnel depuis la COP28 à Dubaï).

De nouvelles taxes mondiales comme solutions

En matière climatique, les besoins en argent sont si colossaux, que les véhicules financiers traditionnels de l'aide au développement (dons des États, prêts des banques publiques de développement, prêts privés garantis par la puissance publique) ne suffiront pas. C'est la raison pour laquelle, au-delà de cadre onusien, les décideurs politiques réfléchissent à d'autres solutions.

Actuellement, un groupe de travail composé de la France, du Kenya et de l'Etat caribéen de la Barbade, travaille sur de nouvelles taxes internationales. Les milliardaires, les entreprises industrielles les plus polluantes, voire les acteurs maritimes, pourraient être visés. L'initiative est particulièrement poussée par le Brésil, qui accueillera la COP30 l'année prochaine, et qui présidera aussi le G20 de cette année (du 18 au 19 novembre). Ce sommet se tient d'ailleurs en même temps que le COP29 à Bakou (du 11 au 22 novembre 2024), ce qui n'est sûrement pas un hasard du calendrier.

L'ombre du retour de Donald Trump

« La COP29 de Bakou sera une vraie ''COP finance''. Même si les discussions sont actuellement difficiles, je reste optimiste quant à l'émergence d'une nouvelle ambition sur la finance climat. Mais ce n'est pas encore gagné. L'inter-session de Bonn permet de rapprocher les positions, et on espère qu'en mettant les responsables politiques du bon niveau autour de la table à Bakou, une solution va émerger. C'est ce que permettent les COP en fin de compte », confie Gaia Febvre du RAC.

Reste une autre incertitude, indépendante de la bonne volonté du cadre onusien : l'élection présidentielle américaine qui se tient le 4 novembre, une semaine avant le début de la COP29. « C'est une vraie inconnue... Il est clair que le retour de Donald Trump à la tête des Etats-Unis rebattrait les cartes. On se souvient tous qu'il avait fait quitter son pays de l'Accord de Paris pour le climat », redoute Lola Vallejo de l'IDDRI.