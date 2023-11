Électricité : moins de clients, plus d’argent, cette faille dans la régulation qui remplit les caisses d’EDF

Le mécanisme qui contraint EDF à vendre une partie de sa production nucléaire à un prix encadré par l'État, et pourrait-on dire aujourd'hui cassé, est-il une si mauvaise affaire pour l'énergéticien ? Depuis des années, ses dirigeants n'hésitent pas à pointer du doigt ce système, connu des spécialistes par l'acronyme ARENH (accès régulé à l'électricité nucléaire historique). Il s'agirait même d'un « poison », selon l'ancien PDG Jean-Bernard Lévy, coupable d'avoir « pénalisé EDF » affirmait récemment sur FranceInfo son successeur, Luc Rémont.

D'un avis quasi-unanime, ce dispositif aurait creusé la dette déjà mirobolante du groupe, récemment nationalisé à 100%. Et pour cause, depuis 2011, il oblige le producteur d'électricité à céder à ses concurrents 100 térawattheures (TWh), c'est-à-dire un quart de sa production nucléaire de l'époque, à 42 euros le mégawattheures (MWh). Soit un montant inférieur à ses coûts de production, qui ont grimpé pour atteindre plus de 60 euros le MWh aujourd'hui. Alors que les prix de marché explosent, cette vente à perte aurait donc forcément détérioré les finances du groupe. Tout en enrichissant ses concurrents, les fournisseurs alternatifs, sur le dos des usagers.

Une « sur-rémunération » liée au développement de la concurrence

La réalité est plus nuancée. Ces dernières années, EDF a bénéficié d'un effet d'aubaine important en raison de failles du système, en vendant les droits ARENH à un niveau bien plus élevé que 42 euros le MWh. Si bien qu'en 2019, 2020 et 2021, ces failles ont « permis d'accroître les revenus de la production nucléaire d'EDF de respectivement 1.085, 851 et 932 millions d'euros », selon un rapport de la Cour des Comptes sur l'organisation des marchés de l'électricité publié en juillet 2022. Et ce, « en faveur d'EDF et au détriment des consommateurs » affirme la juridiction financière. Or, en 2023, ces revenus additionnels devraient exploser bien au-delà du milliard d'euros.

Pire : c'est en se séparant de clients que l'énergéticien a pu dégager ces ressources. « Plus EDF perd de parts de marchés dans la fourniture, plus les revenus d'EDF tirés de la production électronucléaire augmentent, dans un contexte de prix de gros supérieurs au prix ARENH », alertait déjà la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à l'été 2020. Si bien que le développement continu des fournisseurs alternatifs a pu conduire à une « sur-rémunération d'EDF », et donc à une augmentation des tarifs, selon l'autorité de la concurrence.

« Au fur et à mesure que la concurrence se développe, les prix montent. C'est absurde. [...] Dans ce contexte, le directeur commercial d'EDF va chercher à gagner des clients et le directeur financier à le freiner ! », lâche une source informée ayant requis l'anonymat.

Plafond de 100 TWh d'ARENH

Pour le comprendre, il faut se plonger dans la manière dont fonctionne l'ARENH, qui arrivera à échéance fin 2025. A l'origine, l'objectif est de favoriser l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché de la fourniture d'énergie. Autrement dit, de permettre à ces opérateurs de vendre de l'électricité à leurs clients, sans nécessairement la produire eux-mêmes, en jouant néanmoins à armes égales avec EDF. Pour cette raison, il a été décidé qu'ils auraient accès à une partie de la production nucléaire de l'opérateur historique, en situation de monopole sur cette activité.

Concrètement, chaque client d'un fournisseur alternatif lui donne droit, en théorie, à 67% d'ARENH. Autrement dit, si son portefeuille clients s'élève à 100 kWh, celui-ci peut acheter 67 kWh d'ARENH à 42 euros le MWh. Or, au fil des années, le nombre de ménages ayant souscrit chez l'un de ces commerciaux plutôt que chez EDF a explosé, si bien qu'en 2023, ceux-ci ont pu demander, au global, environ 150 TWh d'ARENH.

Seulement voilà : dès l'origine, l'Etat a fixé un plafond de 100 TWh. Les fournisseurs alternatifs n'ont donc eu droit qu'à deux tiers de leur demande, laquelle a été « écrêtée » de 50 TWh.

Des conditions d'approvisionnement répliquées dans le tarif réglementé

Et c'est là que le bât blesse : cet écrêtement, c'est-à-dire la différence entre les droits ARENH et le volume effectivement cédé à 42 euros/MWh, est pris en compte dans le tarif réglementé de vente d'électricité (TRV) d'EDF, cet abonnement encadré par l'État auquel ont souscrit 21 millions de Français. En effet, pour ne pas avantager EDF, cette offre réplique les conditions d'approvisionnement de ses concurrents, et par là même les 50 TWh d'ARENH qui leur ont été refusés au titre du plafonnement. Or, l'administration considère que ces volumes ont dû être achetés par les alternatifs « aux prix de marché moyennés sur le seul mois de décembre précédant l'année de consommation ». C'est-à-dire l'un des pires mois de l'année 2022, lors duquel les cours ont explosé jusqu'à 400 euros le MWh, soit près de 10 fois le tarif réglementé !

Forcément, cette formule gonfle le TRV commercialisé par EDF. Ce qui lui « permet de vendre plus cher son électricité aux clients concernés, sans que cette progression ait un lien quelconque avec une hausse de ses coûts de production » expliquait la Cour des comptes à l'été 2022. Autrement dit, plus EDF a perdu des clients, plus l'écrêtement ARENH a augmenté...et par là même, par ricochet, le prix du TRV vendu par EDF.

C'est notamment à cause de ce phénomène que la CRE a proposé une hausse de 35% du TRV en février 2022, au plus fort de la crise de l'énergie...et environ +100% en février 2023 et en août 2023 (hors bouclier tarifaire payé par les contribuables).

Des milliards d'euros de revenus additionnels

Et ce n'est pas tout : en pratique, EDF réplique l'écrêtement de l'ARENH pour dimensionner ses coûts d'approvisionnement dans toutes ses offres à destination des particuliers ! Ce qui a conduit, « au total », à « accroître [son] revenu unitaire, à la fois sur ses ventes aux TRV et sur ses ventes en offres de marché », relève la Cour des comptes.

« Pourtant, EDF pourrait ne pas augmenter autant ses prix de détail en période d'atteinte du plafond de l'ARENH, puisque l'entreprise conserve un accès direct et sans rationnement à sa propre production nucléaire », ajoute la juridiction financière.

Reste à voir l'impact sur les revenus du groupe en 2023, lequel sera forcément beaucoup plus important que les années précédentes au vu de l'explosion des prix de marché en décembre dernier. Pour l'heure cependant, aucun chiffre officiel n'a été communiqué. Certains observateurs évoquent déjà des revenus additionnels de plusieurs milliards d'euros, et qui pourraient même atteindre une vingtaine de milliards d'euros ! Interrogés, ni EDF ni la CRE n'ont souhaité commenter ce chiffre.

