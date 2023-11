RTE va construire une nouvelle « colonne vertébrale électrique » pour décarboner la région PACA

Alors que le réseau électrique à haute tension de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) date des années 70, une nouvelle autoroute électrique devrait voir le jour d'ici cinq ans. Cet immense chantier, clé pour l'atteinte des objectifs climatiques de la France, vient de franchir une étape importante.

Selon nos informations, RTE a remis jeudi au préfet de la région PACA une étude préliminaire pour la construction d'une nouvelle ligne électrique aérienne de 400.000 volts, reliant la commune de Jonquières-Saint-Vincent dans le Gard, au poste électrique de la Feuillade, situé dans la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône.

Une fois validée par le préfet, cette « aire d'étude », qui retient un bandeau de 40 kilomètres de large sur un tracé de 65 kilomètres de long, donnera lieu au lancement officiel d'une concertation publique. Objectif : définir le faisceau de moindre impact d'ici mi-2024. « L'idée est de parvenir à une bande rétrécie de quelques centaines de mètres de large », précise Gilles Odone, délégué territorial Méditerranée chez RTE

Alors que la région accueille de nombreuses réserves naturelles et de vastes exploitations agricoles, les enjeux d'acceptabilité s'annoncent immenses.

« La région est très bien préservée en termes de biodiversité et est très attachée à ses paysages et ses cultures. Tout le sujet de la concertation publique est de trouver le meilleur couloir de passage pour avoir l'impact le plus restreint possible sur les paysages et la nature », expose-t-il.