Leasing social  : la première voiture électrique à 100 euros a été livrée

Depuis hier, jeudi, un Français est au volant d'une voiture électrique qu'il a pu acquérir dans le cadre du « leasing social ». « Les clés ont été remises hier » par le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën...), a déclaré ce vendredi sur TF1 Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, sans donner plus de précisions.

Un total de 25.000 véhicules seront disponibles cette année dans le cadre de ce « bonus » ouvert aux Français les plus modestes ( dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15.400 euros) et parcourant plus de 8.000 km par an. Il faut également habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail et utiliser sa voiture personnelle pour s'y rendre.

Pour rappel, le leasing permet de bénéficier d'un véhicule sans devoir en faire l'acquisition, en payant des loyers mensuels. Au terme du contrat, il faut restituer le véhicule ou décider de l'acheter à sa valeur résiduelle.

Promesse d'Emmanuel Macron pendant l'entre-deux tours des présidentielles et finalement lancé en décembre 2023, le « leasing social » est, quant à lui, un dispositif de location avec option d'achat (LOA) à moins de 100 euros par mois pour les citadines, et 150 euros pour les familiales (hors assurance et entretien). Sans apport initial, la location est prévue pour trois ans, renouvelables une fois.

L'Etat finance chaque location à hauteur de 13.000 euros, soit le double de l'aide apportée sur le bonus écologique. Au total, l'enveloppe de subvention pour l'année destinée à ce leasing est estimée autour de 300 millions d'euros.

La demande est au rendez-vous

Avec « environ 90.000 personnes » ayant déposé une demande sur une plateforme de pré-réservation, la mesure est un « succès », s'est félicité Christophe Béchu, ce vendredi. Pour satisfaire le plus possible de demandes, le gouvernement est « en train de travailler » avec les constructeurs automobiles « pour voir si on peut faire 30, 35, 40.000 véhicules » plutôt que 25.000, a encore indiqué le ministre.

« Stellantis m'a confirmé qu'ils étaient prêts à mettre des véhicules complémentaires si effectivement les Français étaient au rendez-vous de cette promesse » avait indiqué début janvier Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la Transition énergétique.

Pour l'heure, les conducteurs intéressés - qui doivent se rendre sur une plateforme permettant de connaître leur éligibilité à cette mesure - peuvent louer une Peugeot e208 ou une Renault Zoe pour 100 euros, avec les assurances chômage et invalidité, décès comprises et sans premier loyer à verser, pour une durée de 3 ans, indépendamment d'une éventuelle augmentation des revenues. Les Megan E-tech et la Peugeot 2008 sont également incluses dans le dispositif pour des loyers mensuels plus élevés (149 euros par mois).

Un dispositif ouvert aux véhicules d'occasion de moins de trois ans

Tous les véhicules ne sont pas compris dans ce dispositif qui est, en effet, réservé à ceux construits en Europe. Aucun modèle de marque ou de fabrication chinoise ne sera plus éligible à ce bonus, ce qui exclut les principaux constructeurs chinois comme BYD ou MG (SAIC) mais aussi la Dacia Spring, l'électrique la moins chère du marché, la Tesla Model 3, les MG ou encore les nouveaux SUV Smart.

En revanche, il est aussi ouvert aux véhicules d'occasion de moins de trois ans et demi, et au rétrofit qui consiste à électrifier des voitures thermiques : la start-up Lormauto doit livrer à partir du printemps 2024 d'anciennes Twingo.

