Automobile : les Français se ruent sur le leasing pour financer leur véhicule électrique

Location, paiement comptant, crédit... Lors de l'achat d'une voiture, ce n'est plus seulement le modèle ou même la motorisation que l'on questionne, c'est désormais le mode de financement. Le véhicule est d'ailleurs le deuxième achat le plus important des foyers, derrière l'immobilier. Avec l'augmentation du prix des voitures ces dernières années, les consommateurs ont privilégié la location. Résultat : si environ 15 % des particuliers louaient leur véhicule neuf en 2013, ce taux est de 52 % dix ans plus tard.

Parmi les types de location, celle avec option d'achat (LOA) est plébiscitée, offrant la possibilité d'être propriétaire du véhicule à la fin du contrat, selon le besoin du locataire. Dans certains groupes, comme Stellantis, la pénétration du mode de financement monte à 65 %, et grimpe même à 90 % pour l'électrique. Au global, la part de LOA pour les voitures électriques est de 57 %, soit 5 points de plus que la moyenne générale.

L'électrique va augmenter la tendance à la location

Une tendance qui va continuer à grimper, « puisque les constructeurs vont vouloir conserver la main sur certains métaux à haute valeur dans le véhicule », explique Eric Champarnaud, associé du cabinet C-Ways. Aussi, les « nouveaux » constructeurs, tels que Tesla, financent moins leur véhicule que les grands groupes traditionnels, autour de 30 % pour le constructeur américain.

« Tesla n'a pas de captives financières comme Renault ou Stellantis ni de concessions. Or, ces dernières touchent des commissions sur les ventes par financement locatif. De fait, l'achat en ligne incite moins à la location », précise Eric Champarnaud.

Une situation qui pourrait évoluer puisque Tesla, au même titre que le constructeur chinois MG ou le Vietnamnien Vinfast, se sont associés au Crédit Agricole afin de faciliter les financements par location.

L'électrique coûte également plus cher à l'achat - environ 10.000 euros en moyenne - et évolue très rapidement. Deux facteurs qui orientent les consommateurs vers la location. « Nous sommes dans une période d'attentisme chez les clients sur la motorisation, ils sont perdus. Aussi, la location permet de sécuriser la revente de la voiture », détaille Laurent Aubineau, directeur général de Banque Stellantis France. De fait, les doutes concernant la perte de valeur du véhicule électrique, en particulier sur la tenue de la batterie, ont ainsi été un accélérateur de la location pour l'électrique.



Seulement 2,6 % de location dans l'occasion

Et cela ne va pas s'arrêter là. S'il y a bien un marché qui échappe pour l'instant à la location de véhicules, c'est bien celui de l'occasion. Pour l'heure, seulement 2,6 % des voitures d'occasion sont concernées par ce type d'achat, avec de larges disparités selon les âges des véhicules. Car seules les voitures récupérées via les locations peuvent être remises dans le mode de financement locatif. Un cycle que visent les constructeurs ou les banques qui proposent ces offres :



« Ils veulent 3 cycles de location : le premier pour les véhicules neufs, le second pour ceux qui reviennent au bout de 3 ans environ, et enfin un dernier pour les voitures âgées de 7-8 ans. C'est une manière de capter trois types de clients potentiels », précise Eric Champarnaud.



Le cabinet Cways anticipe une part de 70 % des financements effectués en location avec option d'achat à horizon 2030.

Une clientèle aisée et plus jeune

En outre, ce nouveau mode de financement du véhicule, où le client n'est pas propriétaire, attire une autre clientèle. « Plutôt d'âge intermédiaire, décrit Eric Champarnaud, et qui ont envie d'un véhicule plus grand et mieux équipé. Les tranches d'âge plus âgées sont davantage réfractaires à ce type de financement. Par exemple, 62 % des moins de 30 ans utilisent le leasing contre 46 % des plus de 60 ans. Les clients sont principalement issus des classes moyennes, qui ne peuvent pas s'acheter du neuf en paiement comptant, ou les classes supérieures, qui souhaitent changer souvent de véhicule. »

Les classes les plus modestes sont en revanche beaucoup moins attirées par la location, préférant l'achat, qui consiste souvent en l'unique capital financier du foyer. Les banques et les constructeurs ont d'ailleurs averti le gouvernement de la nécessité de proposer une option d'achat pour le fameux leasing social à 100 euros, mis en place à la fin de l'année. Cette mesure, qui vise l'accessibilité à l'électrique pour tous, pourrait avoir du mal à trouver sa cible.