Leasing social : Emmanuel Macron lance (enfin) la voiture électrique à 100 euros

C'était une promesse faite par Emmanuel Macron pendant l'entre-deux tours des présidentielles que le président a finalement honorée. Les Français des cinq premiers déciles, soit ceux au revenu fiscal de référence inférieur à 15.400 euros par part, pourront bénéficier d'une offre de location de véhicules électriques neufs à 100 euros par mois... à condition qu'ils roulent beaucoup !

Ce critère limitera dans un premier temps le nombre de demandes sur ce dispositif, puisque le gouvernement n'a mis que 20.000 véhicules à disposition en 2024, faute de production suffisante. Il faudra donc rouler plus de 8.000 kilomètres par an ou habiter à plus de 15 kilomètres de son travail pour bénéficier de ce leasing social.

L'écologie à la française, c'est cela : dès janvier, les premiers modèles de voitures électriques en leasing seront disponibles à 100 euros par mois.



→ https://t.co/h8HFYCE6Uf pic.twitter.com/NmAX2FS0gJ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2023

Une plateforme pour connaître son éligibilité

Concrètement, l'Etat va mettre en place une plateforme dès aujourd'hui pour permettre de connaître son éligibilité à cette mesure. Si tel est le cas, alors les Français pourront louer une Peugeot e208 ou une Renault Zoe pour 100 euros, avec quelques assurances comprises et sans premier loyer à verser. Pour les familles nombreuses, les Megan E-tech et la Peugeot 2008 seront également disponibles dans le dispositif pour des loyers mensuels plus élevés. Le montant n'a pas été communiqué. Ensuite, les personnes éligibles pourront passer commande auprès de la liste de loueurs associés au dispositif et ce, dès le 1er janvier 2024, pour une livraison des véhicules courant janvier au minimum.

Cette aide de l'Etat représente 13.000 euros par véhicule, soit le double de l'aide apportée sur le bonus écologique. Au total, l'enveloppe de subvention pour l'année destinée à ce leasing est estimée autour de 300 millions d'euros. Le gouvernement compte par la suite « monter en puissance » sur le dispositif en doublant le nombre de véhicules disponibles, soit 50.000 voitures pour 2025. Un chiffre qui demeure insuffisant néanmoins, puisque 100.000 personnes éligibles achètent des véhicules neufs chaque année et seraient intéressées par ce leasing pour se procurer une voiture électrique, selon les sources gouvernementales.

Démocratiser la voiture électrique

L'objectif de ce leasing est simple : permettre l'accès aux voitures électriques pour les classes aux revenus modestes. Aujourd'hui, une voiture électrique neuve coûte en moyenne 10.000 euros plus cher que son homologue thermique. Un coût néanmoins compensé fait valoir le gouvernement qui table sur une économie de 70 euros par mois pour les détenteurs de véhicule électrique en cas de recharge à domicile.

Cette mesure pourra être appliquée sur les véhicules électriques d'occasion par la suite, permettant de réduire les loyers mensuels. La liste des modèles restent toutefois courte puisque seules les voitures bénéficiant du nouveau bonus écologique sont concernées. Adieu les voitures fabriquées en Asie et peu chères, comme la MG4, actuellement proposée à 99 euros par mois en location.

Ce bonus électrique, justement, est lui aussi au cœur de l'actualité. La liste des modèles éligibles aux subventions de 5.000 euros à 7.000 euros accordées à l'achat de voitures électriques neuves a été dévoilée. Aucune voiture asiatique ne bénéficiera de cette aide désormais. Exit aussi la Smart #01 ainsi que la Dacia Spring et la Tesla Model 3, toutes fabriquées en Chine.

