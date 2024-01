Nucléaire : Xavier Huillard, le PDG de Vinci juge « urgent » de construire... 20 EPR

Combien faut-il de nouveaux réacteurs nucléaires ? 6, comme l'avait annoncé le président-candidat Macron en 2022 ? 14 comme il est écrit dans le projet de loi relatif à la souveraineté énergétique ? Ou 20 comme le pousse le président-directeur général de Vinci ?

Au lendemain du remaniement qui acte le transfert de l'énergie à Bercy, et à la veille d'un déplacement de Bruno Le Maire sur ce thème dans le Nord, Xavier Huillard a jugé, lors de ses vœux à la presse ce 12 janvier, « urgent » de construire une telle quantité.

« L'électricité représente 25% du mix énergétique et en 2050, il n'y aura plus d'énergies fossiles. Le mix sera exclusivement électrique avec de l'hydrogène. Ce qui veut dire qu'il faut multiplier par quatre notre production d'électricité, moins ce que l'on va économiser. Mais même pour multiplier par 2 ou par 3, nous n'y arriverons jamais avec les seules énergies renouvelables. C'est pourquoi il est urgent de faire 20 EPR », a déclaré le patron du géant du BTP.

Vinci préconise également de miser sur une autre technologie, les petits réacteurs modulaires (Small Modular Reactors, ou SMR), ces installations à la puissance généralement comprise entre 0,2 et 0,3 GW par unité (contre 1,6 GW pour un EPR).

Là-dessus, Xavier Huillard appelle à aller « à fond la caisse » dans les SMR, même si « il va se passer quinze ans avant qu'il n'y en ait de disponible ». Cette filière n'est en effet pas encore mature, loin de là : l'objectif est de mettre en service le premier modèle de SMR d'EDF, Nuward, autour de 2038-2040.

Par ailleurs, évoquant le projet Iter à Cadarache, il croit beaucoup en la fusion nucléaire et rappelle que des premiers tests se tiendront à horizon 2035. « Il faut donner de l'espoir aux nouvelles générations », a poursuivi le PDG de Vinci.

Au lendemain du remaniement, qui acte le transfert de la transition énergétique à Bercy sous la responsabilité du ministre de l'Economie Bruno Le Maire, Xavier Huillard est-il seulement entendu par l'exécutif ?

« Le sommet n'écoute pas beaucoup alors que tout est en train de s'électrifier : l'industrie, le chauffage, la mobilité... Il faut renverser l'ordre des facteurs. L'Etat doit demander à EDF ce qu'il peut faire pour sortir quelque chose en 2032. En réalité, l'Etat sait se bouger que dans l'urgence, dans le dernier quart d'heure », a encore lâché le patron de la multinationale cotée au CAC 40.

Un intérêt économique pour Vinci

C'est tout dans l'intérêt économique de Vinci. Malgré la perte du marché de génie civil de la paire d'EPR 2 à Penly de 4 milliards d'euros en novembre dernier, Xavier Huillard, fair play, « trouve ça très bien ».

« Ma compréhension est qu'ils étaient un peu en-dessous des [prix du] marché », a-t-il avancé. Et d'expliquer son alliance avec un autre mastodonte sur la construction de ces infrastructures titanesques: « Il y a 5.000 personnes au pic, c'est ce que j'ai en France. C'est pourquoi on s'est mariés avec Bouygues ».

Pour autant, il ne compte pas en finir les énergies fossiles. « Je n'ai aucune raison d'arrêter », a répondu le PDG, interrogé par La Tribune. Lors de ses vœux l'an dernier, Xavier Huillard avait déclaré qu'il n'avait pas le pétrole « honteux ». Aujourd'hui, il justifie le stockage de gaz et de kérozène comme « proche de l'expertise hydrogène ».

