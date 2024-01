TotalEnergies cède ses stations-services à Couche-Tard dans plusieurs pays

Bientôt la fin des enseignes TotalEnergies sur les bords de route ? Le géant français a finalisé mercredi la cession de plusieurs stations-services en Europe au groupe canadien de distribution, d'alimentation et de carburants Couche-Tard. En échange, le groupe pétro-gazier indique dans un communiqué avoir reçu « un montant cash global après ajustements et avant impôts de 3,4 milliards d'euros ».

Annoncée en mars dernier, « la transaction, sur la base d'une valeur d'entreprise de 3,1 milliards d'euros (...), a été finalisée en deux étapes, le 28 décembre 2023 avec la transaction relative au réseau en Allemagne et le 3 janvier 2024, avec les transactions relatives aux réseaux aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique », a expliqué le groupe.

Plus de 1.500 stations-services cédées

Dans le détail, cette acquisition « comprend 100% des actifs en lien avec le commerce de détail de TotalEnergies en Allemagne et aux Pays-Bas », soit 1.191 stations-services situées en Allemagne et 378 aux Pays-Bas, a détaillé de son côté le groupe Alimentation Couche-Tard dans un communiqué. En Belgique et au Luxembourg, en revanche, cet accord prend la forme d'une coentreprise entre TotalEnergies (40%) et Couche-Tard (60%) pour exploiter 606 stations-services, a-t-il ajouté.

Lire aussiCasino : Auchan et Intermarché en « négociations exclusives » pour racheter « la quasi-totalité des magasins mis en vente »

Si le Canadien se jette dans le grand bain européen, les sites de ces quatre pays continueront toutefois d'être approvisionnés par TotalEnergies « durant au moins cinq ans, notamment grâce à ses raffineries d'Anvers (Belgique) et de Leuna (Allemagne) », a précisé l'entreprise française.

TotalEnergies veut se séparer de ses activités de vente de carburant

Mais alors pourquoi le géant des carburants a-t-il décidé de se séparer de son activité emblématique ? Selon ce dernier, ce choix serait la conséquence directe d'un vote du Parlement européen, mi-février, prévoyant l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs en Europe en 2035, au profit notamment des véhicules électriques.

Cela « incite TotalEnergies à prendre des décisions quant au devenir de ses réseaux en Europe qui seront confrontés à une perte de leurs revenus liés aux carburants, alors que les véhicules électriques se rechargeront surtout au domicile ou au travail et moins en stations », expliquait le géant pétrolier français en mars.

Lire aussiFinance durable : Bercy exclut TotalEnergies du label ISR

A noter néanmoins, cette volonté de lâcher la vente de carburant trotte dans la tête du géant Français depuis au moins 2015. TotalEnergies avait alors cédé ses réseaux de stations-services en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni. En Allemagne et aux Pays-Bas, pays dans lesquels le groupe dit ne pas être leader, il indiquait en mars vouloir se concentrer sur « le développement des nouvelles mobilités (électrique et hydrogène) ». En Belgique et au Luxembourg, où le géant français se dit leader, il compte accélérer « la transformation de ces deux réseaux en maximisant leurs ventes hors carburants pétroliers ».

Couche-Tard en quête de relais de croissance

A l'opposé de TotalEnergies, Couche-Tard souhaite mettre les bouchées doubles dans les stations-services. Le challenger canadien souhaite se développer à toute vitesse en continuant son expansion en Amérique. Ainsi, rien que pour le premier trimestre, le groupe a construit 16 nouveaux magasins. Et au 23 juillet, 45 autres magasins étaient en construction et « devraient ouvrir au cours des prochains trimestres » affirmait dans un communiqué, Brian Hannasch, le PDG du groupe.

Mais sa croissance passe aussi par la conquête de nouveaux marchés. En 2021, Couche-Tard s'était notamment fait connaître pour avoir proposé de racheter Carrefour SA pour 16,2 milliards d'euros. Une opération gigantesque qui avait finalement été refusée par l'exécutif. « Ma position, c'est un non courtois, mais clair et définitif ! », avait alors affirmé Bruno Le Maire. Pour tenter de rassurer Bercy, le fondateur de Couche-Tard, Alain Bouchard, avait pourtant promis plusieurs milliards d'investissements dans Carrefour et s'était engagé à maintenir l'emploi pendant deux ans et à coter le groupe en Bourse à Paris... avant de finalement retirer son offre.

Deux plus tard, le Canadien est donc finalement parvenu à mettre un pied en Europe. Avant la signature de l'accord avec TotalEnergies, Couche-Tard avait également acquis 10 magasins de vente de carburant de la marque Dion's Quik Chik dans l'Etat de Floride et 112 magasins de la marque MAPCO situés dans plusieurs Etats de l'est américain. Et une telle volonté de croissance se fait aussi ressentir sur les revenus du groupe. Au premier trimestre 2023 décalé, le total des ventes de carburant pour le transport routier, qui représente plus de 70% des revenus du groupe, a augmenté de 0,7% aux États-Unis, de 7,2% au Canada, et a diminué de 1,5% en Europe et dans d'autres régions.

Projets contestés en Afrique : TotalEnergies lance une évaluation du volet foncier Le groupe francais TotalEnergies a annoncé jeudi lancer une « mission d'évaluation » sur le volet foncier de ses projets pétroliers contestés en Ouganda et Tanzanie, EACOP et Tilenga, dans une tentative pour soigner son image mise à mal par une plainte au pénal d'associations environnementales. Cette « mission d'évaluation du programme d'acquisitions foncières mené en Ouganda et en Tanzanie dans le cadre des projets Tilenga et EACOP (East African Crude Oil Pipeline) » est confiée « à Lionel Zinsou, personnalité reconnue pour son expertise en matière de développement économique de l'Afrique », a indiqué TotalEnergies dans un communiqué.

(Avec AFP)