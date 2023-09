TotalEnergies refuse de vendre du carburant à perte : « Un peu de bon sens », dit son PDG, Patrick Pouyanné

A peine annoncée par le gouvernement, l'autorisation accordée aux distributeurs de vendre du carburant à perte semble déjà vidée de sa substance par les principaux intéressés.

Selon Le Figaro, convoqués mardi matin à Bercy par le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, les dirigeants de Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Casino et Auchan ont exprimé leur opposition unanime à la revente à perte du carburant sur les parkings de leur hypermarché. Les patrons de ces enseignes semblent avoir été échaudés par une déclaration d'Olivier Veran, porte-parole du gouvernement qui déclarait dimanche, sur RTL, « que l'on parle quasiment d'un demi-euro potentiellement en moins par litre. »

Interrogés par l'AFP, ces distributeurs n'ont pas souhaité commenter ces informations. Tout comme Bercy qui a simplement indiqué que Bruno Le Maire et la ministre déléguée chargée des PME, du Commerce et de l'Artisanat Olivia Grégoire avaient « abordé » la question de la vente à perte des carburants lors de cette réunion avec les patrons de la distribution. Le ministère a ajouté que « Bruno Le Maire a aussi rappelé que les stations indépendantes bénéficieront de compensations » et qu'elles seront « accompagnées par un plan de transformation pluriannuel visant à leur permettre d'offrir de nouveaux services tels que les bornes de recharge rapides ».

« Un peu de bon sens, voilà, merci » (TotalEnergies)

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a été plus bavard. Interrogé par un journaliste de l'émission Quotidien, il a annoncé qu'il « ne descendra pas plus bas » que le prix actuel de 1,99 euro par litre fixé actuellement dans les stations-service de son groupe en France. « Ce plafond s'applique dans à peu près aujourd'hui 3.000 stations. Donc ça veut dire que le prix normal est au-dessus », a-t-il ajouté, avant d'exclure d'appliquer la mesure du gouvernement. « Vous vendez souvent à perte, vous, des produits ? », a-t-il demandé à son intervieweur. « Un peu de bon sens, voilà, merci ». Le groupe pétrolier, qui gère le tiers des stations-service en France, avait annoncé la semaine dernière qu'il prolongerait l'an prochain le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l'essence et du gazole dans ses 3.400 stations, « tant que les prix resteront élevés ».

Une mesure contestée par des économistes

La mesure est contestée par l'opposition parlementaire mais aussi par des économistes : Francis Perrin, directeur de recherche à l'Iris (Institut de relations internationales et stratégiques), table au mieux sur « des opérations exceptionnelles » sur « un mois ou deux » par les grandes surfaces, en fonction des « zones géographiques et des situations de concurrence », mais pas une vente à perte généralisée. Sans doute sera-t-elle appliquée à quelques moment clés de l'année comme Noël. Un droit, donc, mais pas une obligation.

« Je suis très très sceptique », ajoute Patrice Geoffron, professeur d'économie à Paris Dauphine. Avec la vente à perte, le gouvernement fait « un pari de six mois, mais après ? », interroge-t-il, constatant « qu'il n'y a aujourd'hui pas grand-chose dans la boîte à outils de la politique publique ».

(Avec AFP)