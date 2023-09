Patrick Pouyanné une nouvelle fois reconduit à la tête de TotalEnergies

En pleine crise énergétique, et face au coups de boutoir du gouvernement pour tenter d'infléchir le prix de l'essence pour les Français, le conseil d'administration de TotalEnergies fait le choix de la sécurité. La quatrième cotation boursière française au CAC 40 a choisi de proposer le renouvellement du mandat du PDG Patrick Pouyanné, à la tête de l'entreprise depuis dix ans, lors de sa prochaine assemblée générale en mai 2024, a indiqué le groupe dans un communiqué jeudi.

Les arguments avancés pour justifier ce choix font écho avec l'actualité rythmée par la crise énergétique et par le durcissement des normes environnementales en Europe. Le conseil a ainsi opté pour : « la pertinence de la stratégie multi-énergies équilibrée mise en œuvre par la Compagnie au regard de l'évolution des marchés du pétrole, du gaz et de l'électricité ». Il a donc jugé « hautement souhaitable que Patrick Pouyanné, président-directeur général, poursuive le déploiement de cette stratégie à la tête de l'entreprise », a souligné le groupe.

Aussi, « la compagnie affiche fin 2022 un bilan très solide et est en position à la fois de mettre en œuvre sa stratégie de transition et de garantir une politique attractive de retour à l'actionnaire », justifie encore le groupe.

« Depuis dix ans, Patrick a fait un excellent travail pour piloter TotalEnergies dans un environnement complexe, délivrer des résultats financiers extrêmement solides et engager la compagnie dans la transition énergétique plus rapidement et résolument que ses pairs », a expliqué Jacques Aschenbroich, administrateur référent, cité dans le communiqué.