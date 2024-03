Prix du livre La Tribune  : en lice...

Dans la catégorie FICTION, sont retenus :

Blanches (La Manufacture de livres) Claire Vesin

Le dernier étage du monde (Anne Carrière) Bruno Markov

Humus (Editions de l'Observatoire) Gaspard Koenig

Au-dedans (Anne Carrière) Yannick Grannec

Corrompre (Grasset) Cyril Roger-Lacan

Dans la catégorie ESSAI, sont retenus :

Technopolitique. Comment la technologie fait de nous des soldats (Seuil) Asma Mhalla

Submersion (Grasset) Bruno Patino

Hé patron ! Pour une révolution dans l'entreprise (Seuil) Miranda Richmond Mouillot, Dave Hackett, Isabelle Ferreras

La révolution obligée. Réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des Etats Unis (Allary) David Djaïz, Xavier Desjardins

Le roman national des marques. Le nouvel imaginaire français (L'Aube) Raphaël Llorca

Exercice responsable de la responsabilité

L'économie, l'entreprise, le management, la gouvernance, les technologies, l'innovation, le travail, la démocratie... à l'épreuve de l'époque. De toute l'époque, celle des tourments, des opportunités, des grands enjeux (environnement, climat, politique, géostratégie, solidarité, lutte contre les inégalités...) qui gravent son présent et esquissent son avenir. Question de sens. D'éthique. Les mots sont le passeur d'une pensée, d'une expertise, d'un imaginaire, d'un combat, qui peuvent éveiller chez le lecteur une meilleure compréhension du monde pour mieux décider dans son monde et mieux agir pour le monde ; repérer les mots, c'est-à-dire les livres, qui honorent cet exercice responsable de la responsabilité et inspirent l'ambition d'être un acteur responsable de son époque : voilà la raison d'être du Prix du livre La Tribune, et l'exigence qui dicte le travail de sélection auquel s'emploient les quatorze membres du jury*.

Les romans, récits, essais ou manifestes que le Prix du livre La Tribune distingue, explorent les problématiques qui questionnent - sans contingence - le fonctionnement de l'économie ; interrogent les facultés tour à tour émancipatrices et aliénatrices du travail, de l'emploi, de l'organisation ; challengent l'objet et la finalité de l'entreprise ; fouillent les enjeux de transformation - y compris technologique, managériale, sociale - auxquels toute l'entreprise (et ses parties prenantes), toute l'économie (planétaire comme territoriale) et donc toute la société sont confrontées. Ces objets de débats intimes et publics déterminent les contours d'un monde qui conjugue création de valeur au singulier et affirmation de valeurs au pluriel.

Pour rappel :

Fiction. Une fiction peut être « politique » et « dire » beaucoup de l'économie, de la finance, du travail, de l'entreprise, du management, des modèles macro-économiques, de la RSE ; le roman ou le récit récompensé investigue une réalité ou un imaginaire sociaux, économiques, technologiques, environnementaux contemporains.

Essai. Les sciences humaines sont des révélateurs déterminants des sujets économiques, sociaux, environnementaux, technologiques, managériaux ; le jury récompense un essai d'analyses et de prospectives qui propose des clés pour comprendre et agir « mieux ». Ce texte peut être issu d'une ou de plusieurs disciplines (économie, sociologie, philosophie, anthropologie, histoire, etc.) des sciences humaines.

Fiction comme essai peuvent être de nature « engagée », voire « militante ». L'angle, le biais, le ton peuvent être disruptifs, orientés, argumentés, étayés (y compris, pour la catégorie essai, sur un plan scientifique) et assumés comme tels. Ils ont en commun de faire progresser le débat en faveur du... Progrès.

*Membres du jury : Tatiana de Francqueville, directrice générale de La Tribune ; Joël Tronchon, directeur RSE Europe de l'Oréal ; Mathieu Souquière, auteur, ancien conseiller ministériel, expert associé auprès de la Fondation Jean Jaurès ; Dominique Favario, chef d'entreprise, président du Festival Livres en Marches ; Anna Cabana, journaliste, responsable de la rubrique Livres de La Tribune Dimanche ; Isabelle Boccon-Gibod, administratrice indépendante et photographe ; Sylvain Dekens, directeur d'investissement chez Latour Capital ; Marie-Catherine Boinay, business angel et administratrice indépendante ; Mathieu Menegaux, auteur et directeur de Brighthouse (BCG) ; Olivier Mousson, président de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale ; Karine Dognin-Sauze, déléguée générale de l'IFA, Cécile Daclin-Bodet, déléguée générale de la Fondation RTE.

Le jury est présidé par Denis Lafay (journaliste, directeur du pôle Idées - Société de La Tribune, romancier et essayiste) ; Catherine Farin (agente et scout littéraire, senior advisor vivier administrateurs de Bpifrance) est secrétaire générale.