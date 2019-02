Après l'euphorie, les créations d'emploi ont plongé en 2018 de... 67%

La dynamique du marché du travail s'est nettement essoufflée. Selon des chiffres de l'Insee encore provisoires publiés ce vendredi 8 février, le secteur privé a créé environ 106.100 emplois en 2018, soit une hausse de 0,5% sur un an. En 2017, l'économie française avait créé plus de 300.000 emplois, un chiffre exceptionnel au regard des dernières années. Le ralentissement de la croissance tricolore et des principales économies européennes ont eu des répercussions importantes sur l'emploi. Pour les mois à venir, le chef du département de la conjoncture à l'Insee, Julien Pouget, déclarait que "la croissance du PIB serait de 0,4% au premier trimestre 2019, puis de 0,3% au second trimestre" lors d'une conférence de presse.

De son côté, la Commission européenne a révisé à la baisse ses projections de croissance du PIB à 1,3% contre 1,6% pour l'année lors de ses prévisions d'automne publiées ce jeudi, tandis que le gouvernement table toujours sur 1,7%. Alors que le Grand débat se poursuit dans les territoires, les questions de l'emploi et du chômage n'ont pas été retenues parmi les quatre grands thèmes sélectionnés par le gouvernement. Pourtant, quand le chômage flirte avec les 10% de la population active, ce n'est pas le moins de dire qu'une grande partie de la population française se sent concernée par le sujet.

L'industrie en perte de vitesse

L'emploi salarié dans le privé au dernier trimestre 2018 a augmenté de 0,1% par rapport au trimestre précédent. L'agriculture (0,3%), la construction (0,2%), les services marchands (0,1%) et les services non-marchands (0,1%) ont connu une dynamique favorable pour les trois derniers mois de l'année. A l'opposé, l'industrie a perdu des emplois sur cette période. Les récentes enquêtes de conjoncture avaient déjà signalé des signes de ralentissement dans l'industrie française et européenne. Les chefs d'entreprise faisaient part d'une chute des commandes qui pourraient ainsi se répercuter sur les embauches.

Au total, 16.200 emplois ont été créés entre octobre et décembre, contre 23.000 au 3e trimestre, 23.700 au 2e trimestre et 43.200 au 1er trimestre. Par ailleurs, les chefs d'entreprise dans l'industrie pointent régulièrement le déficit de main-d'oeuvre compétente comme principal frein à l'embauche. "Fin 2018, 45% des entreprises de l'industrie, des services et du bâtiment déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, contre 21% début 2015", indiquaient des économistes de l'Insee dans une enquête publiée fin décembre.

La traduction d'une conjoncture difficile

Dans le travail temporaire, les résultats ne sont pas au beau fixe. D'après les chiffres communiqués par l'institut de statistiques public, l'intérim dans les services non-marchands a baissé de 1,5% après -1,1% au trimestre précédent (puis -0,7 au T2 et -0,3 au T1). Sur un an, l'emploi intérimaire a chuté de 3,6% alors qu'il augmentait de plus de 17% un an auparavant. Un tel contraste, à une année d'intervalle, illustre bien les difficultés de l'économie française depuis plusieurs mois. Il y a un an, le travail temporaire était en plein boom avec plus de 800.000 personnes recensées sous cette forme de contrat en janvier 2018.

Un rebond prévu au premier semestre

Les projections réalisées par l'organisme de statistiques annoncent la création de 64.000 emplois au premier semestre 2019 contre 67.000 emplois au premier semestre 2018. L'Insee anticipe ainsi une stabilisation des créations de postes en lien avec la croissance attendue et "un léger regain des effets des politiques de baisse du coût du travail. Notamment, la transformation du CICE en allègements de cotisations patronales à compter de 2019 [qui] contribuerait à enrichir la croissance d'environ 15.000 emplois au premier semestre."

Au final, l'Insee anticipe un taux de chômage à 9% de la population active à la fin du mois de juin prochain. Pour le chef économiste de chez Ostrum Asset Management Philippe Waechter, "la dynamique de l'emploi est médiocre dans le secteur privé. Cela n'a pas forcément à voir avec l'instabilité sociale car le chiffre du 4e trimestre est voisin de celui du trimestre précédent. Le ralentissement des créations d'emplois est rapide."

Au niveau des perspectives, le chef économiste n'est guère optimiste:

"La croissance lente attendue en 2019 (1,1% sur l'année en moyenne) ne va pas permettre d'inverser cette dynamique de l'emploi. Cette dynamique est trop réduite pour être satisfaisante. Cette allure trop lente (106.000 créations sur un an) ne permettra pas de réduire le taux de chômage et de le faire converger vers 7% [objectif du candidat Macron pendant la campagne, Ndlr]."

Des gains de pouvoir d'achat attendus

Sur le front du pouvoir d'achat, les actifs devraient observer des signes d'embellie. L'économiste expliquait "que la baisse de l'inflation, en phase avec le repli du pétrole, accroît le pouvoir d'achat des salariés en France. Selon le ministère du travail, le salaire mensuel de base est en hausse de 1,6% sur un an au quatrième trimestre alors que l'inflation hors tabac est de 1,4%. Cela inverse la dynamique observée aux deux trimestres précédents et qui s'étaient traduits par un fort recul du pouvoir d'achat en raison de l'accélération de l'inflation (pétrole). Le repli durable de l'inflation se traduira par des gains de pouvoir d'achat sur l'ensemble de 2019."

De leur côté, les économistes de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) dans une récente étude signalaient que les grands gagnants des mesures socio-fiscales du gouvernement seront les actifs occupés. "Les couples comptant deux actifs seront ainsi plus de 95% à bénéficier de la mise en place des mesures."

