Carburants : la situation s'améliore, mais reste tendue dans trois régions

Dans le pays, un nombre conséquent de stations-service étaient toujours en manque d'essence ou de diesel mercredi matin, alors que les grévistes des sites pétroliers de TotalEnergies ont reconduit leur mouvement mercredi matin. Toutefois, la situation des stations-service française s'améliore progressivement, malgré des difficultés persistantes dans trois régions métropolitaines. « L'amélioration continue de se faire», a fait valoir la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, au micro de France Info, mercredi matin.

Au niveau national, « hier soir (mardi, ndlr.), on était à 22,8% » de stations-service en rupture d'au moins un carburant, contre un peu plus de 30% le week-end dernier, a-t-elle précisé. Dans la région des Hauts-de-France, particulièrement impactée par les problèmes d'approvisionnements en carburants, « on est passé de 55% à moins de 20% aujourd'hui des stations qui ont un produit au moins manquant », a-t-elle fait valoir.

Blocage en Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté

Malgré ce début de détente, «il reste encore trois régions sur lesquelles il va falloir remettre encore de l'énergie : l'Ile-de-France est encore aujourd'hui au-dessus de 30%, Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pour cette raison que nous réquisitionnons ce matin (mercredi, ndlr.) le dépôt de Feyzin pour permettre de soulager l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté », a-t-elle argué en mettant de côté le cas de l'Ile-de-France où les blocage sont d'après elle le fait de difficultés de « logistique ».

Depuis plusieurs jours, le gouvernement intensifie les réquisitions dans les raffineries pour tenter de ramener la situation à la normale tout en poussant à des accords salariaux entre les syndicats et les gérants de raffineries, en particulier TotalEnergies. Seules trois des sept raffineries françaises ne sont pas touchées par la grève, mais le gouvernement a rouvert les vannes de sites bloqués à l'aide de réquisitions de salariés. La dernière vise de nouveau le site de TotalEnergies à Feyzin dans le Rhône.

Dans les différents sites pétroliers, des assemblées générales décideront à la mi-journée de la suite de la mobilisation.

(Avec agences)