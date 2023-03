CGT : Sophie Binet prend la tête de la Confédération

Coup de théâtre à la CGT. Sophie Binet a été élue secrétaire générale de la Confédération, en remplacement de Philippe Martinez lors du 53e congrès confédéral de la centrale syndicale à Clermont-Ferrand, a-t-on appris auprès de délégués CGT, ce vendredi 31 mars.

La nouvelle équipe dirigeante, composée du secrétaire général, de l'administrateur et du bureau exécutif, devrait être présentée aux congressistes ce vendredi, avant une conférence de presse prévue à midi. Il s'agit de la première femme à occuper ce poste depuis la création de l'organisation en 1895, ont indiqué des membres de la direction à l'AFP. Philippe Martinez a occupé ce poste pendant deux mandats, depuis 2015.

Désaveu du choix de Martinez

Cette élection survient au terme d'une nuit d'intenses tractations au cours de laquelle aucune des deux candidates jusqu'alors pressenties, Marie Buisson, la dauphine du secrétaire général sortant Philippe Martinez, et Céline Verzeletti, ne sont parvenues à faire consensus sur leur nom.

Ce coup de théâtre survient après une semaine de congrès houleux, en pleine bataille contre la réforme des retraites. Lors du congrès, le rapport d'activité du mandat de Philippe Martinez a été rejeté, mardi 28 mars, à une courte majorité de 50,32%, handicapant de facto sa candidate Marie Buisson, au profit de Sophie Binet.

En février déjà, dix-huit fédérations - sur les 33 que compte la CGT -, soit les deux tiers des adhérents, lui avaient écrit pour affirmer leur désaccord de voir Marie Buisson, 54 ans, prendre la relève. Elles craignaient notamment un « risque de fractures qui pourraient se creuser dans la CGT en cas de « direction mal élue ou pas élue », écrivaient ces fédérations.

« Marie Buisson pâtit d'un débat que n'a pas voulu trancher Philippe Martinez, celui de la ligne de la CGT », expliquait un bon connaisseur du syndicat à La Tribune. « Cela fait de nombreuses années que le syndicat est tiraillé entre ; d'un côté, les tenants d'une ligne dure, ancrée dans la lutte des classes, pour le nucléaire qui maintient des emplois industriels, qui ne fait ni de concessions avec le gouvernement, ni d'alliances avec la CFDT, et de l'autre, une ligne plus ouverte, sur la discussion, les rapprochements avec d'autres centrales, etc. », a-t-il ajouté.

Une ex-cheffe de l'Ugict à la barre de la CGT

Sophie Binet, née en 1982, est une ancienne membre du syndicat étudiant Unef et ancienne CPE (conseillère principale d'orientation). Elle était à la tête de la Fédération des cadres Ugict, depuis 2018. Issue de la Commission exécutive confédérale, la direction élargie de la CGT, elle était référente du collectif femmes mixité, et engagée sur les questions environnementales et l'égalité hommes-femmes

Candidate « par défaut » selon certains, elle aura la lourde tâche de recoller les morceaux d'une CGT profondément divisée, à un moment où la centrale est en première ligne dans la lutte contre la réforme des retraites.

Les syndicats sont conviés la semaine prochaine à Matignon pour discuter de questions liées au travail, là où les centrales aimeraient remettre en cause le contenu de la réforme des retraites validée par le Parlement mais pas encore promulguée.

