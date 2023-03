Retraites  : les syndicats jouent le tout pour le tout, les raffineries bloquées

La France à l'arrêt. Cette « journée de mobilisation », comme le prédit Laurent Berger, patron de la CFDT, s'annonce « extrêmement puissante ». Ce qu'a regretté, hier soir, sur France 5 Elisabeth Borne, qui a souligné que « les premiers pénalisés, quand on a des grèves, ce sont les Français les plus modestes ». Elle a une nouvelle fois défendu la réforme des retraites qui assurera la pérennité « d'un des piliers de notre modèle social ».

Un discours inaudible pour les syndicats dont la CGT qui prévoit au total 265 rassemblements. « Sur les routes de Rennes, au port de Gennevilliers, sur les ronds-points de Rouen, dans les centrales : la veillée de la grève du 7 mars a déjà commencé », a indiqué la CGT sur son compte Twitter, en diffusant des photos. Sur des images publiées sur les réseaux sociaux, on pouvait voir des barricades installées, avec des palettes de bois enflammées et des poubelles, ainsi que des pancartes appelant à la grève, et des camions bloqués derrière.

Vers une « semaine noire » ?

Les expéditions de carburants étaient bloquées à la sortie de « toutes les raffineries » ce mardi matin, a affirmé à l'AFP la CGT-Chimie.

La grève est partie partout, (...) avec des proportions de grévistes très variables en fonction des sites, mais avec des expéditions bloquées en sortie de toutes les raffineries ce matin, a déclaré Eric Sellini, élu national de la CGT-Chimie. Selon lui, les raffineries de TotalEnergies, Esso-ExxonMobil et Petroineos sont affectées par ce mouvement social.

Par ailleurs, trois des quatre terminaux méthaniers qui permettent d'importer du gaz naturel liquéfié (GNL) en France ont été par ailleurs mis à l'arrêt pour « sept jours », a indiqué lundi soir le syndicat CGT Elengy. La CGT Pétrole a appelé à la grève reconductible. D'une manière générale, dans l'énergie, le secrétaire général de la CGT Energie, Sébastien Ménesplier, a prévu une « semaine noire » dans le secteur, avec des baisses de production principalement dans le nucléaire. Pour autant le syndicat est divisé sur les moyens de pression à mettre en oeuvre.

Les transports très perturbés

De leur côté, la SNCF et les transports parisiens prévoient un trafic très perturbé mardi mais aussi mercredi. Dans les airs, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de réduire de 20 à 30% leurs programmes de vols mardi et mercredi. Les syndicats s'attendent en outre à des initiatives plus inhabituelles : rideaux de magasins fermés, péages ouverts, ronds-points occupés - ces derniers modes d'action rappelant ceux des « gilets jaunes » en 2018-2019 -, ou spectacles annulés.

Solidaires espère un « tsunami social » qui amènera le gouvernement à reculer sur la mesure emblématique de la réforme, le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Sondage après sondage, les Français restent d'ailleurs très majoritairement opposés à cette mesure, même s'ils pensent qu'elle sera mise en œuvre in fine.

Grèves féministes

Les transporteurs routiers ont rejoint le mouvement, certains dès dimanche soir. Dans l'éducation, le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, prévoit « plus de 60% » d'enseignants grévistes dans le premier degré et « plusieurs milliers d'écoles » fermées mardi.

La semaine sera émaillée d'autres mobilisations, en parallèle des débats au Sénat, qui s'achèveront quoi qu'il arrive vendredi : « grèves féministes » le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, mobilisation de la jeunesse jeudi, grève nationale pour le climat vendredi, une problématique que certains syndicats lient à celle des retraites.

Interrogé lundi soir sur la radio RTL, Laurent Escure, du syndicat Unsa, a prévenu que la mobilisation ne s'achèverait pas nécessairement avec le vote du projet de loi. « Une loi adoptée, elle peut être abrogée ».

Le gouvernement table sur un désengagement des syndicats les plus modérés

Caisses de grèves, cagnottes, ventes de « goodies »... pour tenir dans la durée contre la réforme des retraites et soulager le portefeuille des grévistes, les syndicats ont d'ailleurs des ressources, un phénomène « presque aussi vieux que la grève elle-même » mais qui monte en puissance.

Le gouvernement compte sur l'adoption au Sénat de la réforme d'ici dimanche. « Si la réforme est adoptée, il est peu probable que la mobilisation se maintienne à ce niveau », dit cette source, qui table sur un désengagement des syndicats les plus modérés.

Le Sénat s'apprête à examiner l'article 6, encore 2.460 amendements à voter d'ici à dimanche minuit La chambre haute reprendra la discussion mardi à 14H30 en examinant l'article 6 de la réforme, a annoncé le président Gérard Larcher. « Il nous reste 2.460 amendements à examiner » d'ici dimanche minuit. Les sénateurs avaient auparavant longuement débattu autour des propositions de la gauche pour financer le système des retraites comme alternative au relèvement de l'âge de départ de 62 à 64 ans prévu par le gouvernement. Toutes ont été rejetées. « En gros, vous dites aux Français, travaillez deux ans de plus parce qu'il faut protéger les revenus financiers des entreprises, les revenus du patrimoine, ceux des milliardaires, les dividendes, les superprofits, la flat tax et les fonds de pension », s'est emporté le sénateur communiste Pierre Laurent. « Nous avions les députés playmobil lors du précédent mandat à l'Assemblée, nous avons donc maintenant des sénateurs playmobil », s'est agacé l'écologiste Thomas Dossus, reprochant à la majorité de droite de ne pas accepter le moindre amendement de la gauche. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal s'est opposé à toutes les propositions de la gauche, assurant qu'elles mettaient en danger l'emploi. Il a notamment refusé de taxer des profits des entreprises qui servent à « investir, créer de l'emploi et dynamiser les territoires ».

