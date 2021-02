Climat social et pandémie font chuter le moral des entreprises américaines en France

La France tente tant bien que mal de résister à la pandémie. Selon le dernier baromètre dévoilé par l'AmCham (American chamber of commerce in France) et le cabinet de conseil Bain & Company, 52% des entreprises américaines implantées sur le sol français estiment que leur groupe a une image "moyenne" ou "mauvaise" de la France en 2020. Il s'agit du plus médiocre résultat depuis 2017. A l'opposé, 48% affirment avoir une perception "bonne" ou "excellente" de l'Hexagone.

C'est la première fois depuis 2015 que ce chiffre est en recul. Avec 124 entreprises et plus de 58.000 employés, ce réseau de firmes interrogé est "un bon étalon" des relations commerciales entre les deux économies. "Les flux d'investissement sont très importants dans les relations transatlantiques. Les Etats-Unis sont le premier employeur étranger en France" a rappelé Marc-André Kamel, associé et directeur chez Bain & Company et vice-président de l'AmCham France.