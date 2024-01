Colère des agriculteurs : les premières réponses du gouvernement attendues cette semaine

Concilier la question écologique et la question agricole, c'est à ce jeu d'équilibriste auquel est actuellement confronté Gabriel Attal, le Premier ministre. « Il a affirmé clairement sa volonté d'aller vite, dans la semaine pour un certain nombre de premières annonces », a déclaré le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau à la sortie d'une réunion avec le chef du gouvernement et des représentants de syndicats agricoles. Parmi les sujets les plus urgents figurent celui des « négociations commerciales » sur les prix de l'alimentation, celui des « crises que traversent un certain nombre de secteurs » et certains sujets en termes de « simplification » a-t-il ajouté.

De très nombreuses revendications

Sur le terrain, on entend bien d'autres revendications : pas de nouvelle interdiction de pesticides, arrêter d'augmenter le prix du gazole pour les tracteurs, être indemnisé plus vite après des calamités.

« Pour nous la vraie crise est autour du prix « des productions agricoles » et « du revenu », a déclaré quant à elle à l'AFP Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, troisième syndicat agricole français, classé à gauche, qui met en cause les politiques libérales mises en oeuvre, résultat selon elle de la « connivence entre les gouvernements successifs et la FNSEA ».

On comprend l'empressement du gouvernement à éteindre l'incendie. A la suite de cette réunion à Matignon, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau a indiqué qu'il n'y aurait « pas de levée des actions » menées par les agriculteurs en France pour exprimer leur désarroi, tant qu'il n'y aurait « pas de décisions concrètes » de l'exécutif.

Aucune évacuation des blocages par les force de l'ordre n'est prévue

Les blocages routiers ont commencé en Occitanie où, depuis jeudi soir, l'A64 entre Toulouse et Bayonne est coupée à la circulation au niveau de Carbonne (Haute-Garonne), à 45 km de Toulouse. Elle devrait le rester ce mardi.

Depuis lundi, l'A62 est bloquée au niveau d'Agen dans les deux sens. Les agriculteurs ont aussi déversé des pneus sur les voies ferrées à l'entrée de la gare d'Agen, où la circulation est bloquée depuis 18h15 environ. Et le mouvement pourrait faire tache d'huile : les Jeunes agriculteurs de l'Oise ont annoncé à l'AFP un blocage de l'autoroute A16 ce mardi en début d'après-midi au niveau de Beauvais. Mais « aucune évacuation des blocages par les forces de l'ordre n'est prévue à ce stade car il n'y a pas de dégradations », a assuré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Une réunion à Bruxelles des ministres européens de l'Agriculture

Le gouvernement craint d'autant plus un embrasement que des Pays-Bas à la Roumanie en passant par la Pologne ou l'Allemagne, les agriculteurs multiplient les actions contre les hausses des taxes et le « Pacte vert » européen. Le tout sur fond d'inflation et de concurrence des importations ukrainiennes et avant les élections européennes en juin. A quelques mois des élections de juin, la colère des agriculteurs s'invite d'ailleurs ce mardi à une réunion des ministres européens du secteur, avant le lancement jeudi par Bruxelles d'un « dialogue stratégique » destiné à désamorcer leurs griefs. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait promis une telle initiative dès septembre, assurant qu'agriculture et protection de la nature pouvaient « aller de pair. »