Covid-19 : CMA CGM fait un don de 100.000 masques FFP2 à l'État français

Le PDG de CMA CGM Rodolphe Saadé fait un don de 100.000 masques FFP2 à l'État français pour faire face à la crise du Covid-19. Ces masques sont remis à l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France qui doit les distribuer partout en France suivant les besoins sanitaires. "Ces masques sont immédiatement disponibles", a expliqué CMA CGM dans un communiqué publié jeudi.

CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, se mobilise chaque jour pour continuer à soutenir le transport et l'acheminement logistique des biens en France, notamment les produits pharmaceutiques et alimentaires. Le groupe poursuivra sa mobilisation dans les jours et semaines à venir suivant les besoins pour lutter contre cette pandémie.