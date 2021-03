COVID-19 en 24h : Des « décisions » en Île-de-France, autotests à domicile, Grande-Bretagne…

La crise sanitaire a coûté à l'Etat plus de 160 milliards d'euros l'an dernier, a indiqué ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. (Crédits : Reuters)

Alors que la crise sanitaire a déjà coûté plus de 160 milliards d'euros à l’Etat, le gouvernement doit trancher sur de nouvelles décisions. En particulier, l'épidémie repart à la hausse en Ile-de-France, poussée par les variants et obligeant des transferts de patients, encore lents… Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.