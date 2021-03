COVID-19 en 24h : traitement controversé, inflation, Tokyo 2020...

L'autorisation temporaire d'utilisation accordée par la France à un traitement contre le Covid, développé par Eli Lilly, suscite de nombreux débats. (Crédits : MIKE BLAKE)

Pour accélérer la reprise économique, l'Etat et l'Ile-de-France viennent de signer un plan de relance pour aider les acteurs de la région. La France a aussi autorisé un traitement contre le Covid, mais qui suscite de nombreuses réactions… Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.