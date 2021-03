Relance en Île-de-France : les détails de l'accord État-région

« Le plus important en France », dixit Valérie Pécresse. « Une réponse exceptionnelle », selon Jacqueline Gourault. La présidente (Libres !) de la région Île-de-France et la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoires ont signé ce jeudi 4 mars un plan de relance de 13,8 milliards d'euros « mobilisés à part quasi égale entre l'Etat et la région ». D'ici à fin 2022, les trois priorités sont le même que celles affichées par France Relance : la transition écologique, la compétitivité, ainsi que la cohésion sociale.

Lire aussi : France Relance, un plan de 100 milliards d'euros pour éviter le décrochage économique

Ce contrat fait suite au premier plan de relance de 1,3 milliard d'euros lancé par le conseil régional en mai 2020 et déjà « exécuté à 100% », assure Valérie Pécresse.

« C'est faux ! » rétorque le président du groupe socialiste, écologiste et progressiste à la région. « J'ai fait le point ligne par ligne sur l'exécution. Beaucoup de dépenses n'ont pas été consommées et réaffectées à d'autres choses », avance Maxime des Gayets.

2,587 milliards d'euros pour les transports publics

Sur le volet écologie d'abord, six mois après la présentation du plan de relance écologique 2020-2024 doté de 10 milliards d'euros du conseil régional, la région va financer jusqu'à 300.000 euros les projets de réhabilitation thermique des collectivités franciliennes de moins de...