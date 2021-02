COVID-19 en 24h : troisième dose, tensions sur les taux obligataires, Chine...

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, exhorte les pays du G20 à aider la politique de vaccination dans les pays pauvres. (Crédits : RALPH ORLOWSKI)

La secrétaire au Trésor américain exhorte les pays du G20 à organiser une action mondiale et coordonnée contre le Covid. Elle met en garde contre l'impact que pourraient avoir des écarts de vaccination dans la reprise mondiale, alors que des tensions apparaissent sur les marchés obligataires. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.