Covid-19 : la sortie de crise ne passera pas par "une augmentation d'impôts", promet Darmanin

Les contribuables sauront s'en souvenir. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a assuré vendredi que la sortie de crise ne passerait pas par "une augmentation d'impôts".

"La sortie de la crise ne passera pas par une augmentation de la fiscalité", affirme le ministre dans un entretien à paraître samedi dans le quotidien Ouest-France.

"Attention aux fausses bonnes solutions qui par le passé ont contribué à creuser le chômage et à casser la confiance", a-t-il ajouté, après avoir lancé cette semaine "un appel à la solidarité nationale" aux entreprises et aux particuliers "via une plateforme de dons que nous allons mettre en ligne".