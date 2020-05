DIRECT Coronavirus : l'Insee note une "légère reprise" de l'activité à l'approche du déconfinement

11h45 - Plus d'un millier d'emplois menacés chez Austrian Airlines

Austrian Airlines (AUA), filiale autrichienne de Lufthansa, pourrait supprimer 15% de ses 7.000 emplois et réduire les salaires de 13% pour convaincre Vienne de sa viabilité à long terme et obtenir une aide publique, rapporte l'agence de presse APA.

Le groupe a demandé 767 millions d'euros d'aides publiques mais le gouvernement autrichien demande des garanties en termes d'emplois, notamment.

Environ 1.100 postes pourraient être supprimés d'ici 2023 et les accords sur la réduction du temps de travail en vigueur jusqu'à la mi-mai pour l'essentiel du personnel pourraient être prolongés de deux à trois ans, précise l'APA, citant une source non identifiée. La direction a également commencé à préparer une procédure d'insolvabilité qui pourrait ouvrir la voie à un recapitalisation, ajoute l'agence.

11h30 - Puma reçoit plus de 600 millions d'euros d'aide d'urgence de Berlin

L'équipementier sportif Puma va recevoir un prêt de plus de 600 millions d'euros dans le cadre de l'aide d'urgence accordée par les pouvoirs publics allemands, pour faire face à l'impact de la pandémie, a annoncé l'entreprise.

En mai, Puma "s'est assuré d'une nouvelle ligne de crédit" auprès d'un "consortium de douze banques", à hauteur de 900 millions d'euros dont 625 millions d'euros accordés par la banque publique allemande KFW.

Le groupe profite ainsi du plan d'aide aux entreprises de plusieurs centaines de milliards d'euros, annoncé mi-mars par le gouvernement allemand, incluant des prêts "sans limites", garantis ou accordés en partie par la banque KFW.

11h25 - Italie : plus de 6.500 employés d'Alitalia en chômage technique

Le gouvernement italien et les syndicats de la compagnie aérienne Alitalia, dont les difficultés chroniques se sont aggravées en raison de l'épidémie, sont parvenus à un accord pour mettre au chômage technique plus de 6.600 employés, s'est félicité un syndicat.

"Au cours de la soirée d'hier [mercredi, Ndlr], l'accord sur le chômage technique a été finalement signé auprès du ministère du Travail [...] pour la période du 24 mars au 31 octobre 2020", détaille le syndicat ANPAC.

Selon le quotidien spécialisé des milieux économiques et financiers Il Sole 24 Ore, l'accord sur le chômage technique concerne 3.339 employés du personnel de vol et 3.283 du personnel au sol, sur un total de quelque 11.000 salariés.

11h20 - Le déconfinement ne doit pas rimer avec pollution de l'air, prévient Atmo France

Il est essentiel de préserver la qualité de l'air après le déconfinement et avec la reprise d'activité, plaident les organismes chargés de surveiller la qualité de l'air (Atmo), qui rappellent que la pollution de l'air tue 48.000 personnes par an.

"Le confinement a eu un impact positif sur la qualité de l'air grâce à la diminution de certaines sources de pollution", notamment le trafic routier, rappellent les organismes dans un communiqué.

Avec le déconfinement, "la reprise de l'activité peut, selon la météo et l'intensité des sources d'émission, dégrader la qualité de l'air et augmenter l'exposition de la pollution", avertissent-elles, appelant à privilégier "les transports actifs comme le vélo, la trottinette, la marche".

11h10 - L'économie mondiale sur le point de redémarrer, selon Swiss Life AM

L'économie mondiale est sur le point de redémarrer après avoir été durement frappée par la crise, dit-on chez Swiss Life Asset Managers.

"Nombre de pays s'orientent vers un assouplissement progressif du confinement, en comptant sur les progrès de la recherche médicale", soulignent les experts de la société de gestion dans une note de perspectives, en référence aux perspectives de développement de tests, de traitements et de vaccins.

"Selon notre scénario de base, la reprise progressive de l'économie mondiale est sur le point de démarrer. La Chine devrait emmener la reprise, suivie des États-Unis et de la Suisse."

11h05 - Allemagne : plus fort recul mensuel de la production industrielle depuis 1991

La production industrielle en Allemagne a reculé en mars sur un mois comme jamais depuis 1991, selon des chiffres publiés par l'office national des statistiques.

Après une quasi-stagnation en février (+0,3%), la production industrielle allemande a chuté de 9,2% en mars sur un mois, ce qui représente "la plus forte diminution depuis le début de la série en janvier 1991", selon l'institut.

Cette statistique déjoue les pronostics des analystes sondés par le fournisseur de services financiers Factset, qui comptaient sur une baisse de 5%.

11h - Le Royaume-Uni s'apprête à prolonger le confinement, mais un assouplissement est attendu

Le gouvernement britannique doit prolonger formellement aujourd'hui le confinement en vigueur depuis fin mars, avant l'annonce attendue ce week-end d'un assouplissement de certaines restrictions.

Selon les médias outre-Manche, les Britanniques pourront bientôt faire de l'exercice physique de manière illimitée à l'extérieur, faire des pique-niques ou même prendre des bains de soleil dans les parcs, à condition de respecter une distance de sécurité de deux mètres entre les personnes.

10h50 - Le nombre de touristes internationaux pourrait reculer de 60% à 80% en 2020

Le nombre de touristes internationaux pourrait reculer de 60 à 80% en 2020 sous l'effet de la pandémie, a annoncé l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui tablait fin mars sur une chute de 20 à 30%.

Les arrivées ont déjà chuté de 22% au premier trimestre sur un an, et même de 57% au mois de mars après le début du confinement dans de nombreux pays, précise cette agence de l'ONU basée à Madrid dans un communiqué.

10h40 - La Banque de Norvège ramène son taux directeur à zéro

La Banque de Norvège a procédé à la troisième baisse de son taux directeur en moins de deux mois, le réduisant de 0,25 point pour le ramener à zéro, tout en excluant de passer en terrain négatif pour contrecarrer les effets de la pandémie.

"Le taux directeur restera très probablement au niveau actuel pendant un certain temps encore", a déclaré le gouverneur de la banque centrale, Øystein Olsen, dans un communiqué. "Nous n'envisageons pas de nouvelles baisses de taux directeurs", a-t-il ajouté.

10h30 - Les industriels prévoient une chute de leurs investissements en 2020

Les industriels français prévoient désormais une chute de leurs investissements de 7% en 2020 par rapport à l'année précédente, selon l'enquête trimestrielle de l'Insee.

En janvier, avant le développement de la pandémie, ils tablaient sur une hausse de 3% des investissements cette année.

10h15 - 453.800 destructions nettes d'emploi privé en France au premier trimestre

[Crédits : Reuters]

Sous l'effet du coronavirus, le premier trimestre 2020 a vu la destruction de 453.800 emplois dans le secteur privé, soit une baisse de 2,3% par rapport au trimestre précédent, provoquée notamment par un effondrement de l'intérim, selon une estimation provisoire de l'Insee.

Sur un an, le recul est de 1,4% (-274.900 emplois), avec une chute dans les services marchands et un plongeon dans l'intérim. Au total, l'emploi privé est à son "plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2017", selon l'Insee.

10h10 - Nintendo : bénéfice net en hausse de 33,3% en 2019/20, porté par la Switch

Le spécialiste japonais des jeux vidéo Nintendo a publié un bénéfice net en forte hausse de 33,3% en 2019/20, à 256,8 milliards de yens (2,24 milliards d'euros), grâce aux ventes de sa console Switch qui ont nettement dépassé ses attentes.

Son chiffre d'affaires annuel a augmenté de 9% à 1.308,5 milliards de yens (11,41 milliards d'euros). Les ventes ont été notamment dopées par le lancement en septembre dernier de la Switch Lite et par les mesures de confinement dans le monde. Le groupe s'attend toutefois à un exercice 2020/21 plus difficile.

10h - "Légère reprise" de l'activité à l'approche du déconfinement

À l'approche du déconfinement, la France semble connaître une "légère reprise" de l'activité économique, en particulier dans l'industrie et la construction, a indiqué l'Insee dans un nouveau point de conjoncture.

L'estimation de la perte d'activité économique "reste de l'ordre d'un tiers (-33%)" par rapport à une situation normale, contre -35% le 23 avril et -36% le 9 avril, mais "une légère remontée de l'activité économique semble se confirmer, dans l'industrie et dans la construction", avance l'Institut national de la statistique.

Dans l'industrie, la perte d'activité est ainsi passée de -43% le 9 avril à -38% dans ce nouveau point de conjoncture, et elle est de -75% dans la construction, contre -88% le 9 avril.

9h30 - La Bourse de Paris rassurée par un signe de redressement en Chine

La Bourse de Paris se montrait rassurée ce matin (+0,51%) par le rebond surprise des exportations en Chine, mais les investisseurs restaient vigilants face au regain de tensions sino-américaines.

À 09H30 (07H30 GMT), l'indice CAC 40 prenait 22,65 points à 4.455,03 points. La veille, la place parisienne avait fini en baisse (-1,11%).

9h15 - Le confinement provoque une forte réduction du déficit commercial en mars

Les mesures de confinement ont provoqué une forte réduction du déficit commercial français en mars, liée à la plus forte chute des importations enregistrée depuis la crise de 2008-2009, ont indiqué les Douanes.

Le déficit commercial a atteint 3,3 milliards d'euros en mars, soit 1,7 milliard de moins qu'en février, la chute des importations ayant été supérieure à celle des exportations, ont indiqué les Douanes dans un communiqué.

9h - Allemagne : Munich Re renonce à son objectif dans la réassurance

Le géant allemand de la réassurance Munich Re a retiré son objectif pour 2020 assigné à sa branche phare dans la réassurance, après avoir fait état d'un résultat net global en baisse de 65% au premier trimestre du fait du coronavirus.

Le groupe munichois, qui avait abandonné fin mars sa prévision d'atteindre un bénéfice net de 2,8 milliards d'euros en 2020, en a désormais fait de même concernant sa division réassurance, alors qu'il visait environ 2,3 milliards d'euros à ce jour.

L'objectif de ratio combiné, rapportant les remboursements aux primes dans la réassurance, anciennement à près de 97%, a également été abandonné.

8h30 - La Banque d'Angleterre maintient son taux à 0,1%, prévoit une récession massive

La Banque d'Angleterre (BoE) prévoit une chute massive de 14% du produit intérieur brut au Royaume-Uni cette année à cause du choc économique provoqué par la pandémie, et a maintenu parallèlement son taux directeur à 0,1%, à un record de faiblesse.

Dans son rapport trimestriel, elle indique aussi s'attendre à un vif rebond en 2021 projeté à +15%.

8h - Air France-KLM : perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre

Le groupe Air France-KLM a accusé une perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre et a affiché des perspectives très sombres jusqu'au troisième trimestre compris.

Le transporteur aérien franco-néerlandais, qui doit recevoir une aide de 7 milliards d'euros de l'État français pour garder la tête hors de l'eau, fait état d'une baisse de capacités de déjà 10,5% au premier trimestre (-35% en mars), et anticipe un effondrement de 95% pour le deuxième trimestre et de 80% au troisième, selon un communiqué.

