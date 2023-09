Essence : le gouvernement veut autoriser la vente à perte sur les carburants

Face à la flambée des prix de l'essence, le gouvernement veut agir et vite. Dans un entretien accordé au Parisien, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé une mesure inédite dans son principe, une autorisation temporaire accordée aux distributeurs pour vendre de l'essence « à perte ».

« Comme certaines [enseignes] l'ont fait remarquer, elles ne peuvent pas baisser davantage leurs prix, car la loi leur interdit de revendre à perte. Aujourd'hui, je vous annonce qu'à titre exceptionnel sur le carburant et sur une période limitée [...], nous allons lever cette interdiction, ce qui permettra aux distributeurs de baisser davantage les prix », explique ainsi Elisabeth Borne.

Texte sur les renégociations commerciales

Un projet de loi le permettant devrait même arriver « très vite » devant le Parlement, a précisé ce dimanche au micro de RTL Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. « On ne dit pas que l'essence va tomber à 1,40 euro dans toutes les stations pendant six mois. On dit qu'il peut y avoir des opérations commerciales », a-t-il ajouté.

Le texte sera ainsi inclus dans le projet de loi sur les renégociations commerciales, annoncé en août dernier par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, et qui devrait être débattu d'ici novembre. Ce projet vise à accélérer le calendrier des négociations annuelles de tarifs entre les producteurs et les distributeurs, qui sont actuellement imposées une fois par an en mars de chaque année. « Dans une période avec une inflation, avec de la volatilité des prix des matières premières (...) cela justifie de permettre à la grande distribution de se remettre autour de la table avec les industriels », a justifié Olivier Véran.

Faire baisser les prix sans subventionner

L'objectif de cette autorisation temporaire de vente à perte est de permettre aux distributeurs de lancer des opérations commerciales ponctuelles, et donc de faire baisser les prix de l'essence, sans subventionner le prix du carburant. Le gouvernement a en effet adressé une fin de non-recevoir à certaines demandes de l'opposition, comme la baisse de la taxation ou la mise en place d'une ristourne.

Le gouvernement le répète régulièrement : il a déjà beaucoup fait pour limiter la hausse des prix de l'essence, il est temps que les distributeurs prennent en charge une partie du fardeau. Début septembre, Bruno Le Maire avait expliqué qu'une ristourne de 15 à 20 centimes aurait coûté « 12 milliards d'euros ». Le principe de la subvention est par ailleurs de plus en plus contesté alors que les économies doivent accélérer leur transition énergétique vers le zéro carbone.

Le gouvernement aurait pu également baisser la TVA sur les carburants, la fiscalité représentant près de 60% du prix final payé par le consommateur. Mais le coût pour le budget de l'Etat aurait trop important à l'heure où le coût de la dette explose. « Chacun doit prendre sa part. C'est normal de mettre à contribution les gros industriels. La responsabilité de l'État, c'est aussi de baisser son déficit et sa dette », a expliqué Elisabeth Borne.

Stations-service exclues

De nombreux distributeurs avaient procédé ces derniers mois à des opérations de vente « à prix coûtant » mais sans aller jusqu'à la vente à perte interdite en France depuis 1963 (sauf exceptions, comme les soldes).

Cette mesure de vente à perte concerne exclusivement que les grandes et moyennes surfaces, celles concernées par la loi de 1963. En clair, les autres réseaux de distribution, comme les stations-service, ne pourront pas bénéficier de cette mesure exceptionnelle. TotaEnergies avait déjà annoncé de son côté le plafonnement de ses prix à 1,99 euro le litre.

Selon le gouvernement, la mesure aurait été discuté en amont avec la grande distribution. Plusieurs enseignes, comme Système U ou Leclerc, ne sont plaintes ces dernières semaines de ne pas pouvoir baisser les prix en raison de loi sur la vente à perte.

Certaines enseignes, notamment les plus puissantes, pourront ainsi lancer des opérations de promotion, ce qui devrait conforter, voire accroître, leur part de marché. Chacun pense bien évidemment au groupe Leclerc qui apparaît comme le grand gagnant de cette période d'inflation. Les réseaux de stations (TotalEnergies excepté) crient déjà à la distorsion de concurrence.

(Avec AFP)