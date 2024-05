Singapore Airlines s'associe à Neste pour devenir le premier client de la plus grande usine de SAF au monde

Les transporteurs asiatiques aussi se mettent au vert. Singapore Airlines a annoncé, ce lundi, avoir signé un accord avec Neste pour acheter et intégrer 1.000 tonnes de carburant aérien durable (SAF) dans son kérosène. La compagnie singapourienne et sa filiale low cost Scoot deviendront ainsi les premières à utiliser du carburant durable issu de l'usine de Neste située sur l'aéroport de Singapour-Changi, tout juste agrandie pour devenir la première unité de production au monde.

Singapour met la pression aux compagnies aériennes

Pour Singapore Airlines, « cet accord avec Neste est une étape importante dans le parcours du groupe SIA visant à avoir un minimum de 5 % de carburant d'aviation durable dans notre augmentation totale de carburant d'ici 2030. Une collaboration étroite avec nos partenaires et parties prenantes, tant à Singapour que dans le monde, joue un rôle essentiel. dans nos objectifs de décarbonation à long terme », a déclaré sa directrice du développement durable, Lee Wen Fen.

Des objectifs annoncés qui répondent aussi à un agenda politique. Le gouvernement de Singapour a déclaré en février qu'il demanderait progressivement aux compagnies desservant la cité-Etat d'utiliser des carburants bas carbone à partir de 2026. Les compagnies devront utiliser du carburant mélangé avec 1% de SAF à cette date, une teneur qui devra augmenter graduellement jusqu'à 3 à 5% d'ici 2030. Pour compenser le prix de ces nouveaux carburants, les autorités singapouriennes doivent instaurer une surtaxe sur les billets pour amortir le différentiel de coût.

La plus grosse usine de SAF au monde

Dans cette nouvelle commande, Neste voit un bon espoir pour la décarbonation du secteur. Cité dans le communiqué, Alexander Kueper, vice-président pour l'aviation durable chez Neste, dit espérer que cet accord encouragera « une plus grande utilisation adoption des SAF dans toute la région Asie-Pacifique ».

Numéro un du secteur, Neste a agrandi l'an dernier, pour 1,6 milliard d'euros sa raffinerie sur l'aéroport de Singapour-Changi, pour en faire, selon ses dires, la plus importante unité de production de SAF au monde. En effet, l'extension de sa raffinerie de Singapour double la capacité de production de cette dernière et porte sa capacité totale de production à 2,6 millions de tonnes de carburant dont 1 million de tonnes de carburant d'aviation durable (SAF) par an.

Air-France KLM investit aussi dans les SAF

A noter, Singapore Airlines n'est pas la seule compagnie à investir dans les carburants durables. C'est notamment aussi le cas d'Air-France KLM. En novembre 2023, la compagnie franco-néerlandaise avait annoncé investir 4,7 millions de dollars dans la future usine de DG Fuels, située en Louisiane (sud des Etats-Unis), sa première usine de carburant d'aviation durable (SAF). « Cet investissement confirme l'ambition du Groupe de participer au financement d'études de projets permettant le développement de capacités de production de SAF, afin d'établir progressivement un réseau d'approvisionnement diversifié, capable de répondre aux besoins au niveau mondial », affirmait alors Air France-KLM dans un communiqué.

En octobre 2022, il avait déjà annoncé un contrat d'approvisionnement auprès de DG Fuels couvrant 600.000 tonnes de SAF, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2036. Le groupe européen a aussi conclu un accord avec le finlandais Neste, premier producteur mondial de SAF, pour la fourniture d'un million de tonnes de carburant durable entre 2023 et 2030, et un autre protocole sur 10 ans pour acquérir 800.000 tonnes de carburant d'aviation durable avec TotalEnergies.

Pilier indispensable de la décarbonation Le carburant d'aviation durable est fabriqué à partir de déchets et résidus de matières premières renouvelables, permettant de réduire de 80% des émissions de CO2 par rapport au kérosène classique sur l'ensemble de leur cycle d'utilisation. Le SAF est utilisable directement dans les avions actuels, certifiés pour accepter des mélanges à 50% dans le kérosène fossile, et 100% d'ici à 2030. Mais ce carburant bas carbone reste 3 à 5 fois plus cher. L'aviation est responsable de 2 à 3% des émissions totales de CO2 mais reste un des secteurs les plus difficiles à décarboner. L'objectif de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. L'utilisation de carburants durables est donc vue comme une solution incontournable, mais sans doute insuffisante pour couvrir les besoins de tous les avions.

