Avec l'achat d'Airbus A350, la compagnie indienne Indigo veut devenir un champion mondial

Si c'est le président chinois Xi Jinping qui est actuellement en visite en France, c'est avec l'Inde qu'Airbus conclut des affaires aujourd'hui. Le constructeur européen a officiellement intégré l'achat ferme de 30 A350-900 dans son carnet de commandes. Ce sont les premiers long-courriers de la compagnie à bas coûts indienne, qui affirme son ambition de « devenir l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur de l'aviation », selon son PDG Pieter Elbers.

Selon les prix catalogue, qui n'ont pas été actualisés par Airbus depuis 2018 et qui n'ont qu'une valeur indicative, le montant total des avions fermes est évalué à 9,5 milliards de dollars. Ce montant pourrait encore croître, Indigo ayant précisé qu'elle « dispose de droits d'achat pour 70 appareils supplémentaires de la famille Airbus A350, à sa discrétion, pour répondre à d'éventuels besoins futurs sous certaines conditions ». Les appareils seront livrés à partir de 2027.

« Il y a près d'un an et demi, nous avons présenté notre stratégie : « Vers de nouveaux sommets et à travers de nouvelles frontières », dans le cadre de laquelle nous avons défini nos trois piliers : rassurer, développer et créer. Dans le cadre du pilier « Créer », nous nous sommes fortement concentrés sur l'internationalisation, car nous tirons parti de notre forte présence sur le marché national pour poursuivre notre expansion sur la scène internationale. Au cours des 18 derniers mois seulement, nous avons parcouru un long chemin en ajoutant 7 nouvelles destinations internationales et en élargissant nos partenariats stratégiques », a déclaré Pieter Elbers lors d'une conférence de presse il y a quelques jours.