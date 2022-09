Le déficit commercial de la France a atteint un nouveau record en juillet, à 14,5 milliards d'euros

À chaque mois son déficit commercial record pour la France. En juillet, il a atteint 14,5 milliard d'euros après 13,3 milliards en juin, 13,1 milliards en mai et 12,4 milliards en avril. Il s'élève ainsi à 129,8 milliards d'euros en cumul sur 12 mois glissants, rapportent les douanes ce jeudi 8 septembre.

Cela s'explique par des importations qui ont de nouveau été supérieures aux exportations. Les importations se sont élevées à 63,3 milliards d'euros et les exportations ont atteint 48,7 milliards, est-il précisé dans un communiqué. Comme pour les mois précédents, cette hausse a été poussée par la facture énergétique, qui a augmenté de 0,4 milliard d'euros en juillet, « dans le sillage de la hausse des importations en électricité et de pétrole raffiné ».

Sur trois mois glissants, une mesure fréquemment retenue pour lisser les aléas ponctuels, le déficit commercial s'est creusé de 0,5 milliard d'euros, passant de 13,5 milliards à 14 milliards d'euros.

Lire aussiFrance : le déficit commercial encore creusé au premier semestre par l'énergie

Le déficit des transactions courantes se creuse aussi

Le déficit des biens d'investissement s'établit à 3,2 milliards d'euros, légèrement moins qu'en juin, à cause d'un ralentissement des importations, tandis que celui des échanges de biens de consommation est resté stable, à 0,8 milliard. Enfin, le déficit des biens intermédiaires diminue très légèrement à 2,8 milliards

Le déficit des transactions courantes, qui inclut les services, s'est également creusé en juillet, à 5,3 milliards d'euros, contre seulement 1,5 milliard au mois de juin, a rapporté de son côté la Banque de France.

L'excédent des services s'est réduit à 5,6 milliards d'euros contre 7,1 milliards d'euros. L'excédent des services de voyage est en recul à 1,5 milliard, contre 1,7 milliard, malgré l'excellente saison touristique enregistrée par la France cet été. Enfin, le compte financier du pays enregistre des sorties nettes de capitaux pour 12,7 milliards d'euros.

Lire aussiGaz : en quête de partenaires plus « fiables », l'Europe va doubler ses importations depuis l'Azerbaïdjan

Déficit qui se réduit aux États-Unis, excédent en dents de scie en Chine

A contrario, aux États-Unis, le déficit commercial a continué à se réduire en juillet. Il s'est élevé à 70,6 milliards de dollars, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce. Ce grâce à une nouvelle hausse des exportations, tandis que les importations ont de nouveau reculé, malgré des importations de produits pétroliers au plus haut depuis 2014.

Le déficit commercial américain se réduit depuis plusieurs mois, passant d'une moyenne mensuelle de 94,3 milliards de dollars au premier trimestre à 84,5 milliards au deuxième et débutant donc le troisième trimestre sur la même dynamique, relève le cabinet de conseil HFE.

Lire aussiLes Etats-Unis et Taïwan resserrent leurs liens en préparant un accord commercial

Du côté de la Chine, Pékin a enregistré un excédent commercial de 101,26 milliards de dollars en juillet contre 97,9 milliards en juin. Il s'est toutefois nettement réduit en août, à 79,39 milliards de dollars. Après une forte augmentation en juillet (18%), les exportations chinoises ont ralenti en août (7,1%). Des analystes interrogés par l'agence Bloomberg avaient anticipé ce ralentissement, mais de façon bien moins prononcée (13%).

Depuis deux ans, les exportations chinoises ont largement profité des besoins du reste du monde en produits de protection contre le Covid-19. Mais cette demande est en repli avec le retour à une vie normale dans la plupart des pays. La menace de récession aux États-Unis et en Europe, conjuguée à la flambée du prix de l'énergie, affaiblit par ailleurs la demande en produits chinois. Quant aux importations de la Chine, elles se sont tassées en août (+0,3% sur un an), après une hausse de 2,3% un mois plus tôt.

Lire aussiChine : pilier de l'économie chinoise, les exportations ralentissent fortement

(Avec AFP)