Trois questions pour comprendre le déficit commercial record de la France

C'est un record dont la France se serait bien passée : le déficit commercial des biens français a atteint en mars 11,5 milliards d'euros. Il se situe également à un record absolu en cumul sur douze mois glissants, à 100 milliards d'euros. Un résultat attribué à la flambée des prix des importations d'énergie provoquée par l'invasion en Ukraine, comme l'ont indiqué les Douanes ce lundi mais aussi à des exportations françaises en berne au mois de mars. En ce qui concerne la balance des paiements, qui inclut les échanges de services, le déficit des transactions courantes est ressorti à 3,2 milliards d'euros en janvier, contre 2,3 milliards le mois précédent, indique la Banque de France.

Ce n'est pas la première fois que la France franchit la barre des 10 milliards d'euros de déficit commercial. Ce pallier avait en effet déjà été atteint, avec 10,3 milliards d'euros, en février dernier (contre 7,95 milliards le mois précédent). Sur l'année, il s'établissait à "84,7 milliards d'euros en 2021, son plus bas historique", avait indiqué le ministre en charge des échanges commerciaux et de l'attractivité, Franck Riester. Le précédent record datait de 2011, à 75 milliards d'euros, au lendemain de la grave crise de 2008.

Pourquoi une telle dégradation ?

Comment s'explique une telle conjoncture ? L'un des principaux facteurs réside dans la hausse des montants des produits importés par la France par rapport aux marchandises exportées, soit 57,4 milliards d'euros contre 45,9 milliards d'euros en mars, selon les Douanes. "La hausse des montants échangés est portée par l'augmentation des prix", expliquent-elles, précisant que les prix à l'importation ont augmenté de 5% alors qu'ils n'ont pris que 2% à l'exportation.

Au rang des marchandises les plus coûteuses : les hydrocarbures pour lesquels la France est largement dépendante. Le prix du baril de pétrole a en effet connu une flambée vertigineuse ces derniers mois dépassant les 100 dollars. En mars dernier, le Brent dépassait 110 dollars le baril le WTI atteignait 109,60 dollars, un record depuis 2013. Si la hausse des prix était d'abord à attribuer à la reprise de l'activité notamment celle du transport aérien et routier, c'est surtout la guerre en Ukraine, suite à l'invasion de la Russie le 24 février qui a fait grimper le coût de l'or noir. Certaines décisions internationales ont, en effet, lourdement pesé sur les prix à l'instar des sanctions économiques américaines sur le pétrole russe. D'autant que, l'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se montre toujours réticente à ouvrir les vannes et augmenter considérablement la production de barils par jour, une des solutions pour limiter la hausse des prix.

L'électricité et le gaz ont aussi vu leurs prix exploser. En septembre 2021, les deux énergies enregistraient de fortes hausses tarifaires provoquées par l'importante reprise de l'économie mondiale en particulier en Chine entraînant une explosion de la demande. Comme pour le pétrole, les sanctions économiques prises contre la Russie ont alimenté l'inflation des prix de l'énergie.

Face à un coût plus élevé des importations, les exportations françaises se sont révélées moins vigoureuses en mars, creusant le déficit commercial ajoutent les Douanes. Elles connaissaient pourtant une hausse continue depuis début 2021. Là encore, une des pistes d'explication est à chercher dans le conflit en Ukraine, indique le cabinet Asteres. Les exportations européennes vers l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie ont en effet chuté. Les nouveaux confinements en Chine qui maintient sa stratégie de zéro Covid pèsent également sur les échanges, précise Asteres.

La France est-elle la seule dans ce cas ?

Ailleurs en Europe, certains pays connaissent eux aussi un déficit commercial en hausse. Même l'Allemagne, a vu ses exportations diminuer en mars avec une chute de 3,3% par rapport au mois précédent, provoquée majoritairement par l'effondrement des exportations avec la Russie. Mais, à l'inverse de la France, Berlin enregistre néanmoins une progression (+8,1%) sur un an, a indiqué début mai l'office fédéral des statistiques Destatis. Du côté du montant des importations allemandes, il est, comme en France, en hausse de 3,4% par rapport à février et de 20,3% sur un an, atteignant 117,4 milliards d'euros.

En Italie, le déficit commercial a atteint 5,05 milliards d'euros sur un an, selon les chiffres de l'Institut national des statistiques (Istat) communiqués en mars dernier. Le pays avait pourtant affiché un excédent commercial de 1,58 milliard d'euros en janvier 2021.

À l'échelle européenne, la zone euro a, elle, enregistré un déficit des échanges de biens avec le reste du monde de 7,6 milliards d'euros en février 2022, contre un excédent de 23,6 milliards d'euros en février 2021, selon les premières estimations données par l'office statistique de l'UE, Eurostat.

Comment inverser la tendance ?

Cette nette dégradation semble s'être installée durablement dans l'avenir français, en témoignent les propos de Bruno Le Maire en janvier. Selon le ministre de l'Économie, il faudra dix ans à la France pour retrouver l'équilibre entre ses exportations et ses importations. Pessimiste, le ministre avait néanmoins avancé des explications à cette tendance française : "La faiblesse de notre commerce extérieur est le reflet de la faiblesse de notre économie intérieure", avait-il expliqué. Pour Bruno Le Maire, la solution est donc "la reconquête industrielle". "Cela sera long, difficile, ça demandera des décisions courageuses mais c'est la condition de la prospérité nationale", avait-il justifié.

D'autant que, dans quelques secteurs, la France a déjà réussi le parti de la réindustrialisation. "En 2021, la France a importé pour 900 millions d'euros de masques, contre 6 milliards d'euros en 2020: la politique de réindustrialisation et de chaînes de production de masques a payé", s'est ainsi félicité Franck Riester en février soulignant la bonne santé d'autres secteurs comme les produits pharmaceutiques, les produits de luxe, l'agroalimentaire, les produits textiles.

