Ségur de la santé : Édouard Philippe promet des "investissements massifs" (sans en préciser le niveau)

Face aux quelques 300 participants réunis lundi en visioconférence pour le lancement du "Ségur de la santé", Edouard Philippe n'a pas précisé le niveau auquel l'Etat souhaite porter les investissements. Il a en revanche jugé nécessaire de les "réorienter". (Crédits : Reuters)

Le Premier ministre a donné cet après-midi le coup d'envoi du "Ségur de la santé", proposant d'aller "plus loin" que le premier "plan hôpital" qui proposait la reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux publics (10 milliards sur un total de 30 milliards d'euros) et le lancement d'un plan d'aide à l'investissement de proximité de 150 millions d'euros par an.