Jean-Denis Combrexelle, nouveau directeur de cabinet d'Élisabeth Borne

La Première ministre change de directeur de cabinet et l'heureux élu est Jean-Denis Combrexelle. Ce spécialiste du Code du travail prend ces fonctions ce lundi auprès d'Elisabeth Borne en remplacement d'Aurélien Rousseau, directeur de cabinet de la Première ministre depuis plus d'un an et qui aurait dû quitter cette fonction début juillet. Son remplacement qui tardait avait nourri des spéculations sur un éventuel remaniement gouvernemental touchant jusqu'à la cheffe du gouvernement.

Lire aussiDialogue social : Borne fait valoir des échanges « très constructifs », « une réunion utile » pour la CFDT

A la différence de son prédécesseur, Jean-Denis Combrexelle n'est pas énarque, mais a fait ses classes à l'Institut régional d'administration (IRA) de Lyon. Le haut-fonctionnaire en sort en 1978 et entre au ministère de l'Industrie comme attaché d'administration centrale. En 1982, il commence sa carrière au ministère de la Justice, comme conseiller au tribunal administratif de Lyon, avec un crochet à la Cour de justice des Communautés européennes de 1989 à 1993.

Au début du XXIème siècle, Jean-Denis Combrexelle prend un tournant social en rejoignant le ministère du Travail où il devient directeur des Relations du travail, puis directeur général du travail jusqu'en 2014. Auteur d'un rapport pour le Premier ministre Manuel Valls sur les intermittents du spectacle, il retourne, dans la foulée, au Conseil d'Etat où il est nommé président de la section sociale puis président de la section du Contentieux et enfin président adjoint de la section de l'intérieur.

Lors de la dernière campagne présidentielle, Jean-Denis Combrexelle préside un comité de liaison Covid-élections. Après avoir réuni à sept reprises les représentants des partis politiques et les candidats à l'élection, ils définissent ensemble des règles du jeu sanitaires. Avec la réélection du président Macron, il devient directeur de cabinet d'Eric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.