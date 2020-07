Jean-Hervé Lorenzi : « Il faut d'urgence relancer le produire en France »

LA TRIBUNE - Cette crise de 2020 n'est pas comme les autres ?



JEAN-HERVÉ LORENZI - Avant la pandémie de Covid-19, l'économie mondiale était déjà en fort ralentissement avec un risque de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, une Europe relativement absente sur la scène mondiale. La crise sanitaire a accentué toutes ces tensions. La France a été particulièrement touchée, parce que notre pays a appliqué un confinement très strict et avait des faiblesses structurelles, liées à sa désindustrialisation.



La première réponse politique à la crise a été réussie. Il s'agissait de protéger l'économie, les salariés, les entreprises, avec une palette d'aides publiques : chômage partiel, prêts garantis par l'Etat, soutien aux secteurs les plus affectés, ce qui a donné les plans aéronautique, automobile, tourisme... Nous devons...