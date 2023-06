Jeux Olympiques de Paris 2024 : des retombées économiques incertaines

J-394 avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des incertitudes planent encore sur le plan organisationnel et la sécurité persistent. C'est également le cas lorsque l'on évoque les retombées économiques, à l'image des nombreux chiffres évoqués, parfois surévalués, selon Jean-Pascal Gayant, économiste et directeur de l'IUT de Saint Malo. Ce dernier évoque pour La Tribune ses propres estimations, à partir d'une étude du Centre de Droit et d'Economie du Sport (CDES), publiée dans le cadre de la candidature de Paris et s'attend à des retombées moins conséquentes qu'annoncées.

Lire aussiLes JO 2024 ne vont pas doper le tourisme à Paris

« Dans mes explications, je pars du scénario bas à 5,3 milliards d'euros, qui est le plus réaliste à mon sens », explique Jean-Pascal Gayant. « Il faut se méfier du scénario haut, qui peut être influencé par la politique, pour affirmer le fait que les Jeux Olympiques rapportent beaucoup d'argent », ajoute-t-il. Pour rappel, l'étude du CDES donne trois scénarios possibles, sur la période 2017-2034. Le premier, le scénario haut, évalue l'impact économique total à 10,7 milliards d'euros, le deuxième à 8,1 milliards d'euros et le dernier à 5,3 milliards d'euros.

Comment les dépenses du comité d'organisation vont-elles ruisseler ?

L'impact économique signifie l'effet qu'une mesure, une action ou une publicité a sur l'économie. Dans ce cas des Jeux Olympiques, ce sont notamment toutes les dépenses effectuées par le COJOP (Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et paralympiques d'été de 2024) et Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques) qui ont un effet sur le bassin économique francilien. Le chiffre de 5,3 milliards d'euros se divise en trois parties : les retombées économiques liées au tourisme, les retombées économiques liées à l'organisation et celles liées à la construction.

Pour ce qui est de l'impact économique lié au tourisme, celui-ci est évalué à hauteur de 1,4 milliard d'euros. Selon Jean-Pascal Gayant, il reste à nuancer puisque Paris est déjà une ville très touristique, secteur qui génère beaucoup d'argent en temps normal. « Si vous regardez les retombées économiques des 24 heures du Mans, la présence d'individus non locaux étant assez modeste en temps normal, l'impact de cette course est très visible. L'afflux d'individus non locaux étant chaque année très important à Paris, l'organisation des Jeux Olympiques de Paris ne peut pas être justifiée par le tourisme », déclare Jean-Pascal Gayant.

L'impact économique lié à l'organisation des Jeux Olympiques est de l'ordre de 2,9 milliards d'euros, toujours selon l'étude du CDES. Ce montant s'explique par une série de dépenses prévisionnelles liées aux sites des jeux, à l'aménagement des terrains ou encore à la sécurité à l'intérieur et extérieur des enceintes.

Des retombées difficiles à prévoir sur le plan de la construction

Enfin, l'impact économique lié à la construction des infrastructures est évalué à 1 milliard d'euros, mais reste très certain. « Les constructions devant être effectuées avant la date du début des JO, les prix risquent de s'envoler pour avoir fini à temps. Il est donc très dur de prévoir le montant final de ces dépenses », explique Jean-Pascal Gayant. « Les constructions ont aussi pour but de continuer à exister après la manifestation, ce sont des structures pérennes, il est donc compliqué de se projeter sur le montant des retombées économiques liées à la construction », affirme-t-il.

Lire aussiJO 2024, la France peut-elle gagner la cyberguerre ?

Jean-Pascal Gayant conclut ses propos en rappelant le fait que l'inflation est un nouveau facteur important à prendre en compte, et qui pourrait faire augmenter le montant des retombées économiques globales de 12%, soit les porter à hauteur de 5,9 milliards d'euros.